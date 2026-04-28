Xuất bản ngày 28/04/2026 06:45 AM
Cảnh xập xệ, nhếch nhác tại Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh

Mới được đưa vào sử dụng từ năm 2020 nhưng Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đã xuống cấp; cảnh xập xệ, nhếch nhác của công trình khiến người dân, du khách thất vọng.

Nằm tại tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh là công trình văn hóa tiêu biểu của vùng đất quan họ, nơi tôn vinh Dân ca quan họ Bắc Ninh, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là điểm dừng chân quen thuộc của du khách mỗi khi về thăm Đền Giếng, khu thờ Thủy tổ Vua Bà và làng Diềm.

Dù mới đưa vào sử dụng từ năm 2020 và được coi là linh hồn của vùng đất di sản, nhưng Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh hiện rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, bong tróc khiến người dân và du khách không khỏi xót xa.

Nhiều tấm trang trí của nhà hát đã rơi vỡ, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như an toàn của người dân.

Chị Nguyễn Thanh Huyền, một du khách từ Hà Nội lần đầu cùng bạn bè về thăm đền Giếng, không giấu nổi sự thất vọng khi bước chân vào khuôn viên nhà hát: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Đền Giếng và tham quan nhà hát quan họ cùng bạn. Đến đây, tôi thấy rất ngạc nhiên vì cơ sở vật chất đang xuống cấp, nhiều hạng mục của tòa nhà hư hỏng đã lâu mà không được sửa chữa. Một công trình mang tính biểu tượng như thế này mà để hoang lạnh, nứt vỡ thì thật là phí phạm”.

Tại khu vực sảnh chính, nền đá bị sụt lún, tạo thành những vết nứt toác, lồi lõm gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Anh Trần Văn Nam, du khách đến từ Hải Phòng, cho biết anh từng nghe nhiều về vùng đất quan họ nhưng khi tận mắt chứng kiến hiện trạng công trình thì không khỏi chạnh lòng. "Nhà hát có kiến trúc đẹp, vị trí rất thuận lợi, nằm ngay gần các điểm du lịch nổi tiếng. Nếu được đầu tư, chăm chút tốt hơn, nơi đây chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Tổ trưởng tổ dân phố Viêm Xá, bức xúc chia sẻ: “Nhà hát quan họ xuống cấp đã lâu nhưng không được sửa chữa nên nhìn rất mất mỹ quan. Mỗi ngày có rất nhiều đoàn khách đến tham quan đền Giếng, Thủy tổ Vua Bà rồi ghé qua đây định chụp ảnh kỷ niệm, nhưng thấy cảnh tượng này họ đều ngán ngẩm quay đi. Việc này khiến nhà hát không thu hút được nhiều người dân đến tham quan dù nơi đây nằm ở vị trí du lịch đắc địa, nhất là dịp đầu năm".

Cấu trúc giàn gỗ (bê tông) phức tạp tại lối vào Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh bị bong tróc sơn trông rất nhếch nhác.

Nhiều mảng tường bong tróc, loang lổ hở cả sắt thép bên trong.

Nhiều khu vực bong tróc từng mảng, hở cả ống nước.

Dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng với những vết nứt sâu kéo dài dọc theo chân tường, lộ cả những thanh sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về kết cấu tại Nhà hát quan họ Bắc Ninh.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, thừa nhận công trình đang chịu tác động nặng nề từ thời tiết cực đoan. “Sau thời gian sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp. Chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa, bảo đảm an toàn và giữ gìn hình ảnh công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh", ông Thắng bày tỏ.

Trước thời điểm hợp nhất tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã báo cáo UBND tỉnh về việc sửa chữa Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh. Tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát hiện trạng, đề xuất kinh phí và phương án cải tạo. Dự kiến, công trình sẽ được sửa chữa đồng bộ từ khu vực sảnh, mặt ngoài, hệ thống trang trí, cây xanh đến sân khấu, âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị phòng thu. Tuy nhiên, đến nay việc cải tạo chưa được triển khai.

Văn Chương
