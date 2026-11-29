Cận cảnh gần trăm người đội mưa, nỗ lực để thông tuyến đường sắt qua Gia Lai sạt lở trong ngày 29/11

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 29/11, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh đang phối hợp cùng với chính quyền xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) huy động gần trăm nhân lực cùng hàng loạt phương tiện từ chiều tối 28/11 để khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam do mưa lũ.

Công tác khắc phục đang gặp nhiều trở ngại và gian nan khi mưa lớn vẫn trút xuống, dòng nước dưới chân cầu chảy xiết và nhiều tuyến đường bộ lân cận bị ngập cục bộ, chia cắt, máy móc và thiết bị chỉ có thể tiếp cận hiện trường từ cả hai đầu tuyến đường sắt.

Đồng thời, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu, đơn vị quản lý buộc phải phát lệnh phong tỏa khẩn cấp khu gian, kích hoạt mọi biện pháp nhằm sớm nối lại mạch máu giao thông đường sắt xuyên Việt.

Thả tà vẹt bê tông cũ để ngăn dòng chảy. Thả đá hộc, xếp rọ đá và chồng nề theo tiêu chuẩn vào vị trí sạt lở, vận chuyển vật tư bằng đường sắt và đường bộ.

Dưới trời mưa như trút nước, các tổ thi công vẫn bám trụ hiện trường xuyên ngày đêm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cũng vào cuộc, mở luồng ưu tiên và cử lực lượng túc trực điều tiết để các đoàn xe chở đất đá, vật liệu san lấp tiếp cận điểm sạt lở thuận lợi nhất.

Ông Nguyễn Đức Hợi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết, sạt lở đường sắt ngay tại chân cầu Suối Bụt được xác định nguyên nhân ban đầu do mưa lớn khiến nước lũ lệch dòng phá vào chân cầu và cuốn trôi đất đá nền đường ray. Đơn vị sẽ thực hiện phương án thả tà vẹt bê tông cũ để ngăn dòng chảy, Thả đá hộc, xếp rọ đá và chồng nề theo tiêu chuẩn vào vị trí sạt lở, vận chuyển vật tư bằng đường sắt và đường bộ.

“Hiện toàn lực lượng đang dồn sức thi công với quyết tâm cao nhất để có thể hoàn tất việc gia cố, khôi phục, thông tuyến tàu chạy qua khu vực trong ngày 29/11, chậm nhất là trong đêm”, ông Nguyễn Đức Hợi cho hay.

Để hành trình của người dân không bị gián đoạn lâu do sự cố, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đã thiết lập cầu nối trung chuyển bằng đường bộ giữa ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) và ga Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Các đoàn tàu xuất phát từ hai đầu Bắc - Nam khi đến hai nhà ga này sẽ dừng lại, hành khách cùng hành lý được hướng dẫn lên xe khách để vượt qua vùng sạt lở trước khi tiếp tục lên tàu đi tiếp. Chỉ tính từ chiều 28/11 đến sáng 29/11, ngành đường sắt đã tổ chức thành công 11 chuyến xe khách, trung chuyển an toàn cho 1.875 hành khách của các đoàn tàu SE1, SE3, SE6, SE8...

Theo dự báo, từ sáng 28 đến sáng 30/11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực giữa tỉnh có mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Đáng lưu ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại 32 xã, phường.

Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ban hành Công điện 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

“Các địa phương tiếp tục rà soát khu vực ngập sâu, vùng ven sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán dân; bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập, cầu tràn, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu; ngắt nguồn điện khi nước tràn vào nhà. Các hộ có người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật ở khu vực xung yếu cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không chờ nước dâng cao mới sơ tán.