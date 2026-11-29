Mưa lớn xé toạc 10m nền đường sắt Bắc - Nam tại Gia Lai, gần trăm nhân lực được huy động đội mưa, nỗ lực khắc phục điểm sạt lở.
Cận cảnh gần trăm người đội mưa, nỗ lực để thông tuyến đường sắt qua Gia Lai sạt lở trong ngày 29/11
Theo dự báo, từ sáng 28 đến sáng 30/11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực giữa tỉnh có mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Đáng lưu ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại 32 xã, phường.
Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ban hành Công điện 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
“Các địa phương tiếp tục rà soát khu vực ngập sâu, vùng ven sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán dân; bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập, cầu tràn, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu; ngắt nguồn điện khi nước tràn vào nhà. Các hộ có người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật ở khu vực xung yếu cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không chờ nước dâng cao mới sơ tán.
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