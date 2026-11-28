(VTC News) -

Toàn cảnh mưa lũ gây ngập tại Quy nhơn, tỉnh Gia Lai ngày 28/11.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/11 khiến khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng thấy.

Trong đó dòng nước xối xả từ các sườn núi Ghềnh Ráng đổ dồn theo khe suối, tràn thẳng xuống khu dân cư và các tuyến đường trũng thấp. Dòng nước chảy xiết kéo theo cành cây, chai nhựa, túi ni lông dồn thành mảng lớn trước cổng khu du lịch, khiến việc đi lại tê liệt cục bộ.

Tại nhiều đoạn đường như Chế Lan Viên và hẻm Hàn Mặc Tử, mực nước dâng cao tới khoảng 1,5 mét; các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Võ Phước cũng ngập nặng.

Dòng nước xối xả từ sườn núi Ghềnh Ráng đổ dồn theo khe suối, tràn thẳng xuống khu dân cư. (Ảnh cắt từ clip)

Người địa phương cho biết, không chỉ nhà của họ và hàng quán ven đường bị nước tràn vào làm hư hại đồ đạc, máy móc, nhiều ô tô đỗ ven đường hoặc lưu thông qua vùng trũng bị ngập nửa bánh, chết máy giữa dòng nước.

Nước từ núi đổ về quá nhanh và dồn dập còn khiến nhiều gia đình không kịp kê cao tài sản. Nhiều hộ dân khác phải dùng tạm tấm sắt chắn trước cửa để hạn chế nước vào nhà, đồng thời tranh thủ khơi thông miệng cống.

Hình ảnh ghi nhận trưa 28/11, ngập ở khu vực trước cổng khu du lịch Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tình huống khẩn cấp cũng xảy ra tại Trường Mầm non Quang Trung vào khoảng 13h ngày 28/11. Thời điểm này, nước dâng khoảng 50 cm ở phòng học tầng 1 lúc 20 trẻ đang nghỉ trưa.

Các giáo viên lập tức đưa toàn bộ trẻ lên tầng 2 và phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Quy Nhơn Nam đưa trẻ đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Chúng tôi cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn để di dời các cháu đến nơi an toàn, nước đang lên, đề nghị bà con trong vùng ngập cần đến nơi an toàn. Đơn vị chúng tôi đang tiếp tục huy động đi đến các vùng ngập để hỗ trợ người dân”.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ sơ tán người dân tại đường Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên và khu phố 15, ưu tiên người già và trẻ nhỏ.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại trường mầm non, triển khai phương án hỗ trợ di dời 20 cháu nhỏ ra khỏi khu vực bị ngập nước do mưa lớn.

Chiều tối 28/11, dù mưa có lúc ngớt nhưng nước tại nhiều điểm quanh chợ Ghềnh Ráng và các tuyến hẻm vẫn rút chậm. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực hỗ trợ người dân, giải cứu phương tiện mắc kẹt và cảnh báo nguy cơ lũ quét, ngập úng tiếp diễn nếu mưa lớn quay trở lại.