(VTC News) -

Nước từ hồ Thới Lới tràn xuống khu dân cư và nước từ Suối Chình trên núi Thới Lới đổ ra biển.

Theo lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, mưa to kéo dài từ ngày 26/11 khiến hồ chứa nước Thới Lới đạt đến đỉnh điểm, tràn gây ngập từ 70cm đến 1,5m tại khu vực Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải. Còn hình ảnh thác nước trắng xóa chảy ra biển cũng bắt nguồn từ Suối Chình trên đỉnh núi Thới Lới.

Trải qua đợt ngập lịch sử, UBND đặc khu đã đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra. Cụ thể, 70 ngôi nhà bị ngập, 1.000m đường giao thông bị bồi lấp đất, đá. Khoảng 120 hecta hoa màu (vụ tỏi Đông Xuân) ngập úng, có nguy cơ mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng.