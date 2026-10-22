TPBank giành giải Nhất AI Hackathon 2026 nhờ giải pháp Trợ lý AI tín dụng

(VTC News) -

Diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo Smart Banking 2026 (do Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức), AI Hackathon 2026 là đấu trường công nghệ uy tín nhằm tìm kiếm các ứng dụng AI vượt trội trên nền tảng Agent hiện đại.

Hành trình tiến tới ngôi vị cao nhất của TPB Trailblazers là một câu chuyện ấn tượng về bản lĩnh thực chiến. Được thành lập từ việc quy tụ các nhân sự phù hợp giữa các phòng ban, đội thi chỉ có vài ngày chuẩn bị và bắt đầu phát triển sản phẩm trong 1 tuần trước ngày thi chính thức.

Áp lực thời gian đẩy lên đỉnh điểm tại Vòng loại khi chỉ còn 30 phút trước giờ nộp bài, toàn đội mới kịp khắc phục sự cố kỹ thuật để hoàn thành lượt kiểm thử duy nhất.

Trong khoảnh khắc quyết định đó, giải pháp của TPBank đã tạo nên bước ngoặt lớn khi rút ngắn thời gian xử lý một bộ hồ sơ tín dụng từ 45 phút xuống còn 10 phút, đạt độ chính xác ấn tượng lên tới 91% - tạo đà cho cú bứt phá ngoạn mục lên vị trí Quán quân tại Vòng Chung kết ngày 22/10.

Sức thuyết phục tạo nên chiến thắng của TPBank nằm ở giải pháp “Trợ lý AI xử lý hồ sơ tín dụng doanh nghiệp” dựa trên công nghệ bóc tách dữ liệu thông minh (Agentic Document Extraction) kết hợp kiến trúc Multi-Agent.

Bằng việc phân công nhiều Agent AI độc lập phối hợp điều phối, trích rút, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp giúp tự động hóa toàn bộ quy trình thẩm định vốn đòi hỏi lượng tài liệu đồ sộ và các bước kiểm tra thủ công phức tạp

Đánh giá về giải pháp này, Hội đồng Giám khảo khẳng định đây là sản phẩm có tính thực chiến rất cao, giải quyết triệt để bài toán khó trong khâu xử lý tài liệu phức tạp của ngành ngân hàng, đồng thời có khả năng ứng dụng thực tế ngay lập tức trên hệ thống dữ liệu hiện có của TPBank

Thành công của TPB Trailblazers tại AI Hackathon 2026 chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm và khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến của người TPBank.

Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để TPBank tiếp tục bứt phá, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo sâu rộng hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.