Saigon Co.op bùng nổ đại tiệc sale cuối năm: Ưu đãi lớn, mừng tri ân khách hàng

(VTC News) -

Chương trình triển khai từ ngày 22/10 đến 11/11 tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile… cùng các kênh mua sắm trực tuyến, chương trình mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm với quyền lợi trực tiếp cho khách hàng.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động hoạt náo và các chương trình tặng quà tại điểm bán hứa hẹn mang đến không khí mua sắm sôi động, lan tỏa lời cảm ơn của Saigon Co.op đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng hệ thống.

Tăng tốc ưu đãi, tối đa quyền lợi thành viên

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi chuyên trang khuyến mãi được triển khai xuyên suốt 21 ngày, kết hợp nhiều hình thức ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng. Việc kết hợp nhiều nhóm hàng và hình thức khuyến mãi giúp khách hàng có thêm lựa chọn, từ thực phẩm thiết yếu cho bữa ăn gia đình đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng và quà tặng.

Khách hàng thành viên được hưởng nhiều quyền lợi như hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và nhận quà tặng theo thể lệ chương trình.

Đầu tiên, khách hàng thành viên mua sắm trực tiếp tại siêu thị với hóa đơn từ 300.000 đồng, được hoàn tiền 5% trên giá trị mua sắm đủ điều kiện, tối đa 30.000 đồng/lần. Mỗi mã thẻ được hưởng ưu đãi tối đa một lần mỗi tuần theo thể lệ chương trình.

Tại chuyên trang “30 năm chăm lo bữa cơm Việt - X3 số điểm” mang đến quyền lợi X3 điểm thưởng khi khách hàng thành viên mua các sản phẩm thuộc nhóm hàng phục vụ bữa ăn gia đình.

Ưu đãi tương tự cũng được triển khai tại chuyên trang “Bedding Fair - Chăn gối giảm sâu 50%, X3 số điểm” gồm các mặt hàng chăn, ga, gối, nệm…, kết hợp giảm giá sản phẩm với quyền lợi tích lũy điểm thưởng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua sắm hàng gia dụng và chăm sóc không gian sống.

Khách hàng có thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện với các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng thời tại điểm bán và trên kênh trực tuyến.

Bên cạnh đó, các mặt hàng bánh kẹo, sữa, nước giải khát, đồ hóa trang, đồ chơi, trái cây, giỏ quà, sản phẩm chăm sóc cá nhân và trang phục được áp dụng các mức giá ưu đãi theo danh mục triển khai tại từng hệ thống.

Cùng với Ngày Thành viên 10/11/2026, với ưu đãi X3 điểm thưởng cùng hàng ngàn phần quà thiết thực dành cho khách hàng. Tùy giá trị hóa đơn đủ điều kiện từ 300.000 đồng, khách hàng sẽ được nhận quà trực tiếp theo hóa đơn như lốc sữa Yomost cam 4 x 170ml hoặc dầu hào bào ngư Maggi 530g.

Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng được tặng combo 01 lốc sữa Yomost cam 4x170ml và 01 chai dầu hào bào ngư Maggi 530g hoặc sản phẩm cùng loại.

Tri ân bằng hành động, lan tỏa niềm vui tại điểm bán

Không chỉ dừng lại ở các ưu đãi về giá, Saigon Co.op còn tổ chức nhiều hoạt động hoạt náo nhằm tạo không khí mua sắm sôi động và tăng sự gắn kết với khách hàng. Trong hai ngày 30 và 31/10/2026, hoạt động “Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng” được phối hợp thực hiện cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.

Theo thể lệ, mỗi ngày có 30 học sinh, sinh viên và các bé đi cùng người thân là khách hàng thành viên được tham gia hóa trang, check-in tại siêu thị và nhận quà tặng từ các nhãn hàng.

Nhân viên Saigon Co.op gửi lời cảm ơn và trao phiếu mua hàng đến khách hàng trong hoạt động “Khoảnh khắc tri ân - Cảm ơn khách hàng”.

Bên cạnh đó, hoạt động “Khoảnh khắc tri ân - Cám ơn khách hàng” mang lời cảm ơn trực tiếp đến khách hàng tại quầy thu ngân. Trong các khung giờ do siêu thị lựa chọn, cán bộ, nhân viên cùng gửi lời tri ân và trao phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho khách hàng theo thể lệ chương trình.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm, gần gũi, biến lời cảm ơn thành trải nghiệm cụ thể trong mỗi lần khách hàng mua sắm.

Bùng nổ ưu đãi song hành tại điểm bán và trên kênh trực tuyến

Trên các kênh mua sắm trực tuyến, Saigon Co.op triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi xuyên suốt thời gian diễn ra mùa tri ân, kết hợp giảm giá theo chuyên trang, flash sale, combo ưu đãi và mã giảm giá theo đơn hàng.

Khách hàng có thể săn ưu đãi ở các chuyên trang mua sắm với nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, hạt nêm, dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm chăm sóc da; cùng nước giặt, nước xả vải và sản phẩm vệ sinh nhà cửa.

Các chương trình ưu đãi được triển khai đa dạng, từ thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình đến hàng gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Nhiều chương trình giảm giá, mua combo tiết kiệm và ưu đãi khi mua từ hai sản phẩm, mang đến ưu đãi giảm giá 50% đối với các nhóm sản phẩm áp dụng. Đáng chú ý, chương trình “Tháng tri ân - Mua sắm thả ga” diễn ra từ ngày 22/10 đến 28/10/2026, dành tặng mã ưu đãi TRIAN55 cho khách hàng có đơn hàng từ 800.000 đồng, giảm trực tiếp 55.000 đồng theo điều kiện áp dụng.

Để khách hàng đến Co.op mua sắm là “không cần phải suy nghĩ”

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là để khách hàng của Co.op mua sắm không cần phải suy nghĩ. Khi đến với Co.op, khách hàng có thể an tâm lựa chọn hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và những ưu đãi thiết thực mà không phải băn khoăn liệu mình có đang bỏ lỡ một lựa chọn tốt hơn.

Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hóa chương trình khuyến mãi và gia tăng quyền lợi khách hàng thành viên trong đợt khuyến mãi này, để khách hàng thực sự cảm nhận được sự tri ân thiết thực của Saigon Co.op dành cho hàng triệu khách hàng, đặc biệt là hơn 4 triệu khách hàng thành viên đã luôn đồng hành cùng Co.op”.

Thông qua chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin”, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, kết hợp ưu đãi thiết thực với chất lượng hàng hóa và dịch vụ phục vụ. Nhà bán lẻ lan tỏa tinh thần tri ân bằng những lợi ích cụ thể, góp phần giúp người tiêu dùng chủ động chi tiêu và an tâm hơn trong đời sống hằng ngày.