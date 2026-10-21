CI Research chuyển mình với chiến lược đổi mới quản trị và ứng dụng AI

(VTC News) -

Ngành nghiên cứu thị trường đang đứng trước yêu cầu đổi mới khi doanh nghiệp ngày càng cần dữ liệu nhanh chóng, phân tích chuyên sâu và thông tin có giá trị thực tiễn. Sự phát triển của công nghệ số và AI mở ra nhiều phương thức tiếp cận mới, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực phân tích và hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh đó, CI Research (Công ty TNHH CI Research) định hướng kết hợp năng lực nghiên cứu chuyên môn với công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Định hướng này không chỉ tập trung vào ứng dụng công cụ mới, mà còn gắn với việc hoàn thiện cơ cấu quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ nghiên cứu.

CI Research kiện toàn quản trị, tạo nền tảng phát triển

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại CI Research là việc điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo, phân định rõ hơn vai trò hoạch định chiến lược và điều hành doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Công Trấn - Founder, CEO & Strategic Advisor CI Research.

Theo đó, ông Huỳnh Công Trấn chuyển sang đảm nhiệm vai trò Founder, CEO & Strategic Advisor của CI Research, tập trung vào định hướng chiến lược và tư vấn phát triển. Ông Ankur Sharan đảm nhiệm vị trí Managing Director của CI Research, phụ trách hoạt động điều hành theo định hướng của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ban Giám đốc có sự tham gia của các thành viên Taehyung Kim, Lê Xuân Phương và Lê Quốc Hưng. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo hướng tới củng cố hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả phối hợp và tạo điều kiện triển khai các chương trình đổi mới.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, năng lực quản trị và khả năng tổ chức thực thi là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tính linh hoạt, đồng thời bảo đảm các định hướng phát triển được triển khai nhất quán.

Ông Ankur Sharan - Managing Director CI Research.

CI Research đẩy mạnh ứng dụng AI trong nghiên cứu thị trường

CI Research xác định Transformation & Innovation là một trong những trọng tâm phát triển, với các hướng triển khai liên quan đến AI, AI Agents, Digital Research, Advanced Analytics và tự động hóa.

Việc ứng dụng AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn nghiên cứu, từ xử lý dữ liệu, tổng hợp thông tin đến nhận diện xu hướng và phát triển góc nhìn phân tích. Khi được tích hợp phù hợp, công nghệ giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thao tác lặp lại và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Trong khi đó, nghiên cứu số và phân tích nâng cao tạo điều kiện để đội ngũ chuyên môn tập trung hơn vào diễn giải kết quả, xác định vấn đề trọng tâm và xây dựng khuyến nghị phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai cùng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Độ tin cậy của kết quả vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, phương pháp nghiên cứu và khả năng kiểm chứng của chuyên gia. Vì vậy, AI cần được xem là công cụ hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của con người.

Ban Giám đốc CI Research.

CI Research kết nối năng lực địa phương với thị trường quốc tế

Song song với đổi mới quản trị và công nghệ, CI Research hướng tới phát triển mô hình Global-Local Research Partner, kết hợp sự am hiểu thị trường địa phương với khả năng phối hợp trong các dự án nghiên cứu quốc tế.

Trong nghiên cứu thị trường, dữ liệu cần được đặt trong bối cảnh cụ thể để bảo đảm kết quả phản ánh phù hợp đặc điểm ngành hàng, hành vi người tiêu dùng và điều kiện kinh doanh tại từng địa phương. Do đó, sự am hiểu thị trường sở tại cần được kết hợp với phương pháp nghiên cứu phù hợp và kinh nghiệm phối hợp quốc tế.

Định hướng này tạo cơ hội kết nối phương pháp, kinh nghiệm và nguồn lực nghiên cứu giữa các thị trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin toàn diện hơn.

Với các định hướng về quản trị, công nghệ và hợp tác quốc tế, CI Research hướng tới mô hình phát triển phù hợp với yêu cầu mới của ngành nghiên cứu thị trường. Trong giai đoạn tới, thách thức đặt ra là chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực tiễn, duy trì chất lượng chuyên môn và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.