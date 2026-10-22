Dh Foods được công nhận Thương hiệu Quốc gia 2026

(VTC News) -

Khởi nghiệp năm 2012 với 3 dòng sản phẩm và 15 mã hàng gia vị đặc sản vùng miền, đến nay Dh Foods phát triển 7 dòng sản phẩm với 127 mã hàng. Doanh nghiệp hiện tiêu thụ hơn 1,7 triệu sản phẩm mỗi tháng, có mặt tại hơn 11.000 điểm bán trong nước và xuất khẩu đến hơn 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Dh Foods, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ năm 2025, Dh Foods triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu, chuyển từ “Gia vị đặc sản vùng miền” sang “Gia vị Sạch”, hướng đến thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Cùng với các sản phẩm truyền thống như Muối Ớt Chanh Nha Trang, Muối Tôm Tây Ninh, Tiêu Đen Xay Phú Quốc, doanh nghiệp mở rộng danh mục sang các dòng xốt chấm, xốt trộn, gia vị nấu ướp và gia vị hoàn chỉnh.

Trong đó, sản phẩm Xốt Thái Sả Tắc ghi nhận sức tiêu thụ tích cực, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy của doanh nghiệp chỉ sau một năm ra mắt.

Không chỉ đổi mới sản phẩm, Dh Foods còn đầu tư hệ thống nhà máy nhằm chủ động kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ mô hình sản xuất gia công, doanh nghiệp chuyển sang vận hành nhà máy riêng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm BRCGS. Sau lần đánh giá đầu tiên đạt hạng B, nhà máy dự kiến nhận chứng nhận BRCGS hạng A+ vào tháng 11/2026. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch đầu tư thêm 3 nhà máy theo tiêu chuẩn này.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Dh Foods, nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia 2026. (Ảnh: Dh Foods)

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Dh Foods, cho biết danh hiệu Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận đối với nỗ lực của tập thể doanh nghiệp trong suốt 14 năm qua.

“Ngay từ ngày thành lập, chúng tôi đã tự hào về gia vị Việt và bền bỉ mang hương vị ấy đến nhiều nước phát triển. Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của cả tập thể”, ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Dh Foods tiếp tục phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Dự kiến cuối năm 2026, doanh nghiệp sẽ giới thiệu thêm một số sản phẩm như Xốt Cơm Trộn, Ớt Rim, Xốt Trộn Gỏi - Nộm và làm mới bao bì các dòng sản phẩm chủ lực.

Sau 14 năm gia nhập thị trường, Dh Foods đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và gia tăng sự hiện diện của gia vị Việt trên thị trường quốc tế.