Tìm thân nhân thi thể nam giới trôi trên sông ở Lâm Đồng

Sáng 1/5, người dân phường Phước Hội (Lâm Đồng) phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Dinh.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Phạm Duy

Vị trí phát hiện thi thể là một cơ sở sửa chữa ghe tàu gần cảng cá La Gi.

Người dân đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng cùng người dân đưa thi thể lên bờ và khám nghiệm.

Nhận dạng ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi. Người này không có giấy tờ tùy thân, trên người mặc áo sơ mi ngắn tay, màu đen bên trong. Bên ngoài là áo thun trắng. Nạn nhân mặc quần thể thao sọc đen trắng.

Cơ quan công an đang xác minh lai lịch, đồng thời tìm kiếm thân nhân để phối hợp giải quyết theo quy định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 12/4, Công an xã Tân Minh (Lâm Đồng) phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường sắt.

Thông báo được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các địa phương và Phòng Văn hóa xã Tân Minh.

Trước đó, khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km 1589+100 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn 9, xã Tân Minh xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE5, đầu máy số 960 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM đã va chạm với một người đi bộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân nạn nhân do không có giấy tờ tùy thân. Khu vực xảy ra tai nạn không có đường ngang và khá vắng vẻ.

Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m56, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc, đội nón lá. Trong người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Do va chạm mạnh, thi thể nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện khuôn mặt.