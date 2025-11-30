TP.HCM cảnh báo triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập úng

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm.

Đến 7h sáng nay 30/11, đỉnh triều cao nhất ngày đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,47m (xấp xỉ báo động 2).

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch) trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đỉnh triều ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) trong 5 ngày tới dao động ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3, trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,15m.

Theo đó, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Trước đó, ngày 7/11, TP.HCM trải qua đợt triều cường cao nhất trong năm, được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư bị nước bao vây, gây đảo lộn sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè) - một trong những “rốn ngập” của TP.HCM - chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà, đồ đạc ngập trong nước. Dù đã quá quen với cảnh triều dâng nhưng người dân vẫn bất ngờ khi chứng kiến mực nước cao chưa từng có.

Nước từ các con kênh dâng cao, tràn qua bờ và nhanh chóng đổ vào khu dân cư, khiến nhiều con hẻm ở xã bị nhấn chìm. Từng đợt sóng nhỏ xô vào cửa nhà, nước đục ngầu cuốn theo rác rưởi, chảy xiết dọc các lối đi.

Triều cường dâng cao không chỉ gây ngập sâu khu dân cư mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương. Nước dâng nhanh khiến nhiều cửa hàng, quán ăn phải tạm đóng cửa, hàng hóa được di chuyển lên cao để tránh ướt.

Theo các chuyên gia, mọi năm đỉnh triều cao nhất thường xuất hiện vào tháng 10 âm lịch. Nhưng năm nay là năm nhuận, chu kỳ thủy triều thay đổi, khiến mực nước đạt đỉnh lớn nhất sớm hơn, rơi vào tháng 9 âm lịch.

Dự báo trong dịp Rằm tháng 10 âm lịch sắp tới, triều cường sẽ không vượt mức kỷ lục như đợt vừa qua. Tuy vậy, nguy cơ ngập tại các vùng trũng, khu dân cư ven sông và dọc hệ thống kênh rạch vẫn còn đáng lo ngại. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.