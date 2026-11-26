(VTC News) -

UBND TP.HCM đã thành lập 4 Tổ công tác chuyên trách tập trung giải quyết 4 vấn đề tồn tại, cấp bách của Thành phố về kẹt xe; ngập nước; ô nhiễm môi trường; xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trực tiếp trực tiếp chỉ hoạt động chung của 4 Tổ công tác. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều phối, đôn đốc tiến độ thực hiện theo phân công của Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết ùn tắc giao thông; Tổ số 2 giải quyết tình trạng ngập, lụt. Hai tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó Thường trực.

Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường là các tồn tại mà TP.HCM kiên quyết xử lý.

Các lãnh đạo Công an Thành phố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó và Sở Xây dựng được giao là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 3 tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống, do Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó Thường trực. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực nhiệm vụ này.

Tổ công tác số 4 tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng TP.HCM không ma túy, do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm Tổ trưởng. Lãnh đạo Công an Thành phố được giao làm Tổ phó Thường trực; Giám đốc Sở Y tế làm Tổ phó.

Công an Thành phố là cơ quan thường trực làm nhiệm vụ này.

Theo Quyết định, việc thành lập 4 Tổ công tác nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành những nhiệm vụ, giải pháp có tính hành động cao; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế kéo dài và các điểm nghẽn lớn của TP.HCM, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống Nhân dân.

Các Tổ công tác được yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề. Đồng thời xây dựng phương án, giải pháp cụ thể và thực hiện đến kết quả cuối cùng.

Trong đó, với giao thông, phải rà soát các tuyến đường, nút giao, khu vực thường xuyên ùn tắc, nhất là tại trung tâm, cửa ngõ, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp - khu chế xuất và các tuyến kết nối vùng.

Trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý cụ thể và ưu tiên giải pháp có thể triển khai ngay, như tổ chức lại giao thông, điều chỉnh tín hiệu đèn, phân luồng phương tiện, bố trí lực lượng điều tiết và ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, phát triển vận tải hành khách công cộng và tăng cường kết nối giao thông liên vùng.

Di dời nhà ven kênh rạch, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ quan trọng TP.HCM đang tập trung thực hiện để cải thiện tình trạng ô nhiễm, chống ngập... nâng chất lượng cuộc sống người dân.

Đối với ngập, lụt, quyết định yêu cầu tập trung lập bản đồ các khu vực, tuyến đường, khu dân cư thường xuyên ngập; xác định nguyên nhân và xây dựng danh mục các điểm ngập xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Giải pháp trước mắt gồm nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, kênh rạch, cửa xả; xử lý các vị trí tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát; xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, hành lang thoát nước.

Thành phố đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chống ngập, kiểm soát triều và xây dựng giải pháp chống ngập tổng thể gắn với quy hoạch đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực môi trường, Tổ công tác phải tập trung rà soát, xác định các khu vực, tuyến đường, kênh rạch, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý ô nhiễm không khí, khí thải, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và tình trạng xử lý chất thải không đúng quy định...

Đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, phát triển giao thông xanh, công trình xanh và không gian xanh đô thị.

Với phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, yêu cầu tập trung rà soát các địa bàn, khu vực, tụ điểm phức tạp và các đối tượng có nguy cơ cao. Đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy; quản lý người nghiện, thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai...

Đồng thời, xây dựng phương án chuyển hóa các địa bàn phức tạp; xác định mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể của từng xã, phường, đặc khu trong xây dựng địa bàn không ma túy.

Quyết định cũng yêu cầu các Tổ công tác trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (từ 19/11), phải ban hành kế hoạch hoạt động, đưa phương án, giải pháp, tiến độ và thời hạn hoàn thành.