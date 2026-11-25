Video: TP.HCM vận hành liên hoàn các cống ngăn triều sau nhiều năm lỡ hẹn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trưa 25/11, tại Nhà quản lý trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối , Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam chính thức triển khai vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM, đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai dự án kiểm soát ngập do triều.

Lúc 11h, cửa van số 1 và số 4 của cống Mương Chuối được đóng.

Kế đến, cửa van số 2 và số 3 bắt đầu đóng lúc 11h30.

Đến 11h52, cả 4 cửa van chính đóng kín, hoàn thành quá trình ngăn triều.

Nhân viên và kỹ sư vận hành, theo dõi quá trình đóng cửa van ở bên trong nhà điều hành.

Cống Mương Chuối có 4 cửa van chính và 2 cửa âu thuyền. Với khẩu độ 160 m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống 8 cống kiểm soát triều thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1.

Theo Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, công tác vận hành thử hệ thống công trình ghi nhận kết quả tích cực, đạt mục tiêu ngăn triều trong điều kiện thực tế.

Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch giữa trong và ngoài trên 80 cm. Tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Trọng tâm hoạt động vận hành liên hoàn là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được đặt tại Nhà quản lý trung tâm - Cống Mương Chuối. Hệ thống kết nối với 29 điểm quan trắc, giúp đội ngũ vận hành theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động các công trình từ trung tâm điều hành.

Theo nguyên lý vận hành, việc điều tiết cửa van căn cứ diễn biến mực nước và phương án điều hành chung toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập khu vực kiểm soát.

Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông. Hoạt động của các âu thuyền được thực hiện theo quy trình, bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông thủy.

Cùng 7 cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình quan trắc, cống Mương Chuối là một trong những hạng mục quan trọng trong giải pháp kiểm soát ngập tổng thể của TP.HCM.

Việc vận hành hệ thống được kỳ vọng góp phần hạn chế ảnh hưởng của triều cường, giảm nguy cơ ngập tại các khu vực được bảo vệ, duy trì hoạt động sinh kế và nâng cao khả năng thích ứng của thành phố trước tác động biến đổi khí hậu.

Khởi công từ năm 2016, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 trải qua khoảng 10 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong quá trình thực hiện, dự án nhiều lần phải tạm dừng do các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Có thời điểm khối lượng thi công đạt trên 90% nhưng công trình vẫn phải gián đoạn kéo dài để chờ tháo gỡ vướng mắc.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm, nhằm chủ động kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa và cải thiện môi trường nước.

Quy mô dự án gồm 8 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10 m đến 160 m.

Ngoài ra, dự án có khoảng 6 km đê bao, kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao; hệ thống trạm bơm tổng công suất khoảng 120 m³/s; Nhà quản lý trung tâm cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tập trung.