Cống Mương Chuối đóng kín 4 cửa van chính trưa 25/11, đánh dấu bước tiến trong vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM sau 10 năm triển khai dự án.
Video: TP.HCM vận hành liên hoàn các cống ngăn triều sau nhiều năm lỡ hẹn.
Nhân viên và kỹ sư vận hành, theo dõi quá trình đóng cửa van ở bên trong nhà điều hành.
Khởi công từ năm 2016, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 trải qua khoảng 10 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc.
Trong quá trình thực hiện, dự án nhiều lần phải tạm dừng do các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Có thời điểm khối lượng thi công đạt trên 90% nhưng công trình vẫn phải gián đoạn kéo dài để chờ tháo gỡ vướng mắc.
Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm, nhằm chủ động kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa và cải thiện môi trường nước.
Quy mô dự án gồm 8 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10 m đến 160 m.
Ngoài ra, dự án có khoảng 6 km đê bao, kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao; hệ thống trạm bơm tổng công suất khoảng 120 m³/s; Nhà quản lý trung tâm cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tập trung.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận