TP.HCM đấu giá khu đất hơn 92 ha ở Bến Cát, khởi điểm 2.756 tỷ

(VTC News) -

Theo Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của UBND TP.HCM, khu đất 924.703,5 m², thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam) tại phường Bến Cát, sẽ được đấu giá ngay trong năm 2026.

Giá khởi điểm dự kiến khoảng hơn 2.756,2 tỷ đồng. Mức giá này tạm tính theo Bảng giá đất tại phường Bến Cát áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TP.HCM.

Giá khởi điểm chính thức sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhiều khu đất có diện tích lớn tại khu Bình Dương, Vũng Tàu - TP.HCM được lên phương án đấu giá ngay trong năm 2026. (Ảnh minh họa)

Khu đất này trước đây thuộc thửa đất số 2507, tờ bản đồ số 37 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, với tổng diện tích 234,2 ha đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó bao gồm đất ở với diện tích hơn 86,1 ha (với đất ở liên kế thương mại, đất ở biệt thự, đất hỗn hợp ở kết hợp thương mại và đất nhà ở xã hội khoảng 8,62ha).

Khu đất đã được UBND tỉnh Bình Dương trước đây thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, nhằm phục vụ công tác quản lý quỹ đất công, quy hoạch lại và đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quyết định phê duyệt phương án đấu giá, với phần đất ở, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Riêng phần diện tích đất nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Nhà ở và quy định pháp luật hiện hành.

Còn đất thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 6,37ha, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích đất không đấu giá khoảng 141,76 ha, gồm đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất giao thông và bãi đỗ xe; đất kỹ thuật; đất công trình hành chính - công cộng...

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP.HCM ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Ngoài khu đất thu hồi của San Miguel Pure Foods, TP.HCM cũng phê duyệt phương án đấu giá một loạt khu đất tại khu vực Bình Dương, Vũng Tàu.

Như khu đất 40.439,1 m² thuộc phường Phước Thắng, với giá khởi điểm gần 280 tỷ đồng; khu đất 13.470,8 m² tại xã Phú Hòa Đông, giá khởi điểm hơn 118,6 tỷ đồng; khu đất 27.786,6 m² tại xã Bình Châu, giá khởi điểm gần 49 tỷ đồng; khu đất 6.244,6 m² tại xã Kim Long, giá khởi điểm hơn 10,6 tỷ đồng...