(VTC News) -

Theo Sở Nội vụ, trong kế hoạch phát động thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2026 - 2030, UBND TP.HCM đưa tiêu chí sử dụng metro, xe buýt vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hàng năm với tập thể, cá nhân chứ không chỉ dừng ở vận động.

80% cán bộ, công chức cam kết đi xe buýt, metro ít nhất 2 lần/tuần

Phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, về lợi ích sử dụng giao thông công cộng như xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị đến 2030.

TP.HCM kỳ vọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, phát thải và ô nhiễm môi trường, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đối tượng tham gia gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thi đua từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung phát động, tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen; triển khai chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2028 - 2030, TP.HCM mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều phương thức vận tải như metro, xe buýt điện, xe buýt gom theo nhu cầu (DRT), buýt sông, xe đạp công cộng; đồng thời thiết lập vùng phát thải thấp và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị.

Trong khối cơ quan nhà nước, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải triển khai phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần.

Cùng với đó, đến 2027 toàn bộ xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh. Trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%. Tất cả lượt đi lại được xác thực điện tử, ghi nhận trên nền tảng MultiGo.

Thành phố cũng kỳ vọng thay đổi thói quen đi lại, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân thông qua việc nâng chất lượng vận tải công cộng. Các chỉ tiêu khác gồm chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85% và tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

TP.HCM đưa việc đi xe buýt, metro vào tiêu chí đánh giá cán bộ

Phong trào thi đua tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: cán bộ, công chức, viên chức nêu gương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và an toàn giao thông và thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP.HCM phải cam kết đi metro, xe buýt ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Điểm mới của Phong trào thi đua là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích mà được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng. Kết quả được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số, bảo đảm thực chất, minh bạch, tránh hình thức.

Trong đó, lượt đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ được ghi nhận, xác thực qua ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử, làm căn cứ đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm hướng dẫn người dân sử dụng MultiGo, thẻ vé điện tử và VNeID để thụ hưởng chính sách hỗ trợ giá vé.

Cũng theo Sở Nội vụ, sau 3 tháng miễn vé xe buýt, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết thi đua. Đồng thời hướng dẫn đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

Phong trào dự kiến sơ kết vào quý 2/2028 và tổng kết trong quý 4/2030.

Các tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được xem xét khen thưởng theo thẩm quyền, trong đó có hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và Bằng khen của Thủ tướng tại đợt tổng kết.