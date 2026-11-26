Việc tiếp nhận những chuyến rác đầu tiên là bước khởi đầu để Nhà máy điện rác Greenity Nam Định từng bước đưa dây chuyền công nghệ vào hoạt động, bổ sung năng lực xử lý chất thải cho tỉnh Ninh Bình. Khi vận hành ổn định, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lên các bãi chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng nguồn năng lượng từ rác thải để sản xuất điện, hướng tới phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại địa phương.