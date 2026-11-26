TP.HCM lập 4 tổ công tác giải quyết các vấn đề cấp bách
Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong chịu trách nhiệm chỉ đạo 4 tổ công tác xử lý các vấn đề cấp bách tại Thành phố.
Sau khi ngừng vận hành thử cống ngăn triều, các 'rốn ngập' ở TP.HCM ra sao?
Sau khi ngừng vận hành thử liên hoàn các cống ngăn triều, sáng 26/11, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường, điểm ngập quen thuộc ở TP.HCM vẫn lênh láng nước.
Đường gần 500 tỷ ở Huế tiếp tục sạt lở sau mưa lớn, đất đá phủ kín mặt đường
Sau những đợt mưa lớn liên tiếp, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74) tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đất đá phủ kín, mặt đường hư hỏng nặng.
Trả lương cao vẫn 'đỏ mắt' tìm thợ xây ở TP.HCM
Thợ xây thu nhập tới 20 triệu đồng/tháng nhưng các nhà thầu vẫn trầy trật tìm người và vấn đề tăng lương chưa phải là lời giải gốc rễ cho bài toán nhân lực.
Phố phường ở Quảng Ngãi ngập sau mưa lớn kéo dài, nhiều chỗ xe không thể đi qua
Mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Quảng Ngãi ngập cục bộ.
Toàn cảnh quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ ở TP.HCM
Cống Mương Chuối đóng kín 4 cửa van chính trưa 25/11, đánh dấu bước tiến trong vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM sau 10 năm triển khai dự án.
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