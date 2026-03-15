Những cử tri đặc biệt ở TP.HCM đi bỏ phiếu

Sáng nay, 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri TP.HCM đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ sáng sớm, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí phấn khởi, nghiêm túc và trật tự.

Tự tay bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân

Tại khu vực bầu cử số 4, phường Tam Thắng, những cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn được tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền công dân. Sáng 15/3, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu đến nhà bà Từ Thị Hương (101 tuổi) để bà trực tiếp bỏ phiếu.

Đại diện UBND phường Tam Thắng cho biết việc mang thùng phiếu đến nhà được áp dụng đối với những cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, nhằm bảo đảm mọi công dân đều có thể tham gia ngày hội bầu cử.

Ông Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1938), cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, là một trong những cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu này.

Từ 6h30, ông đã có mặt tại điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân. Ông Phước chia sẻ rất vui khi thấy không khí bầu cử năm nay được người dân quan tâm, tham gia đông đủ. Khu vực bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, các khâu hướng dẫn cử tri chu đáo, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Ông cho hay dù đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu qua các kỳ bầu cử, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu trên tay vẫn mang lại cho ông những cảm xúc rất đặc biệt.

"Đó là niềm tự hào khi được thực hiện quyền công dân và cũng là niềm tin tôi gửi gắm vào những người sẽ đại diện cho nhân dân. Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an sinh. Đặc biệt phải chú trọng chăm lo cho người nghèo ở đô thị, người cao tuổi và trẻ em, đó là những người yếu thế cần được chia sẻ", ông Phước nói.

Gia đình 3 thế hệ của bà Dương Thị Thu Cúc ở phường Xuân Hòa cùng nhau đi bỏ phiếu.

Cũng tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, nhiều gia đình gồm các thế hệ cha mẹ, con cháu cùng nhau đi bỏ phiếu.

Gia đình 3 thế hệ của bà Dương Thị Thu Cúc ở phường Xuân Hòa đến điểm bầu cử từ 7h sáng. Bà cho biết đợt bầu cử này, gia đình bà có 5 cử tri gồm vợ chồng bà, các con và cháu cùng nhau tham gia bầu cử.

"Cùng nhau đến điểm bỏ phiếu, tôi muốn cho các con, các cháu hiểu được ý nghĩa, trách nhiệm thiêng liêng khi cầm lá phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm của một công dân. Việc lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của chính mình phải do mình trực tiếp thực hiện.

Cùng nhau đi bỏ phiếu cũng là để các con, các cháu có được trải nghiệm, thấy được sự nghiêm túc của việc phải đi bầu cử để chọn ra những người đủ năng lực đóng góp cho xã hội", bà Thu Cúc cho biết.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Tại khu vực bỏ phiếu số 10 (phường Bình Quới), trong dòng người hân hoan chờ thực hiện quyền công dân, vợ chồng ông Văn Thành Bảng - cử tri khiếm thị, không giấu được sự háo hức.

Ông Bảng cho biết từ nhiều ngày trước, cán bộ phường đã xuống tận nhà thông báo, hướng dẫn cặn kẽ để vợ chồng ông nắm rõ thông tin về ngày bầu cử.

"Ngày bầu cử hôm nay là dịp để người dân chúng tôi chọn ra những người đại diện cho mình ở các cấp chính quyền. Dù mắt không sáng, nhưng được trực tiếp đi bầu cử với tôi là một niềm vinh dự và hạnh phúc", ông Bảng chia sẻ.

Theo ông Bảng, cán bộ địa phương đã rất tận tình hướng dẫn, hỗ trợ khiến những người khuyết tật, yếu thế trong xã hội như ông cảm thấy được tôn trọng và quan tâm sâu sắc.

"Được tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, tôi rất xúc động vì mình làm tròn trách nhiệm với đất nước. Tôi chỉ mong những đại biểu trúng cử sẽ mang hết tâm sức phục vụ Nhân dân, làm việc xứng đáng với từng lá phiếu niềm tin mà chúng tôi gửi gắm hôm nay", ông Bảng nói thêm.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu này, các cử tri khiếm thị, người đi lại khó khăn đều được tình nguyện viên hướng dẫn tỉ mỉ từng bước đảm bảo đúng quy định.

Họ khẳng định phải tự tay bỏ lá phiếu gửi gắm niềm tin, thể hiện trách nhiệm của mình.

Ông Trần Thanh Nam - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 cho biết, với cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn, phường đã phối hợp chặt chẽ với Bí thư, Trưởng khu phố và người nhà, để bố trí người đưa rước tận nơi. Còn với những trường hợp cử tri ốm đau, không thể rời khỏi giường bệnh, Tổ bầu cử đã chuẩn bị sẵn thùng phiếu phụ mang đến tận nhà. Phương châm là tuyệt đối không để bất kỳ cử tri nào mất đi quyền lợi chính đáng của mình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1944, cử tri phường Xuân Hòa), dù bị teo chân, đi lại khó khăn vẫn kiên quyết đến điểm bầu cử trực tiếp bỏ phiếu từ sớm.

Bà Liễu nói dù sức khỏe hạn chế nhưng bà vẫn rất mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử và tự tay bỏ lá phiếu của mình. Theo bà, mỗi lá phiếu đều thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri đối với những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Dù đi lại khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn đến đây để tự tay bỏ phiếu, chọn ra người mà mình tin tưởng. Đó vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân”", bà Liễu cho biết.

Bên cạnh các cử tri tại khu dân cư, nhiều cử tri đặc biệt trên địa bàn TP.HCM cũng được tạo điều kiện tham gia bầu cử.

Tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn), tổ bầu cử đã tổ chức điểm bỏ phiếu riêng để bảo đảm quyền công dân cho những người đang cai nghiện, phục hồi tại đây.

Theo đại diện cơ sở, sau lễ khai mạc, 139 cán bộ, chiến sĩ và 1.081 học viên đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Các học viên lần lượt nhận phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý.

Đại diện cơ sở cho biết việc tổ chức bầu cử tại đây không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp các học viên thêm quyết tâm rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này là sự kiện chính trị quan trọng của TP.HCM sau hợp nhất địa giới hành chính. TP.HCM đã chuẩn bị rất chu đáo để gần 9,7 triệu cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương. Trong ngày bầu cử, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn không tăng ca, làm thêm giờ, tạo điều kiện để công nhân, người lao động tham gia bầu cử. TP.HCM cũng miễn phí toàn bộ vé xe buýt và tuyến Metro số 1 trong ngày 15/3, áp dụng cho 109 tuyến xe buýt có trợ giá cùng một số tuyến không trợ giá. Ủy ban bầu cử TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức bầu cử trong ngày 15 và ngày 16/3. Cụ thể, Thường trực Ủy ban Bầu cử TP.HCM đặt tại trụ sở HĐND, UBND Thành phố, để chỉ đạo kịp thời trong ngày bầu cử. Bộ phận thường trực làm việc xuyên suốt, bắt đầu từ 7 giờ ngày 15/3 đến 19 giờ ngày 16/3. Ở cấp Quốc hội, thành phố có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng cử viên, bầu 38 đại biểu Quốc hội. Ở cấp HĐND TP.HCM, có 208 người ứng cử, bầu 125 đại biểu.Thời gian bỏ phiếu chính thức từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 15/3.