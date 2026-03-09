TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca, metro, xe buýt miễn vé ngày bầu cử

(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử TP.HCM đề nghị Liên đoàn Lao động, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các phường, xã có khu chế xuất, khu công nghiệp; doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15/3.

Việc không làm thêm giờ để tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu vực bầu cử của TP.HCM từ ngày 3/2.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cử tri trong ngày bầu cử, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cũng thực hiện miễn giá vé xe buýt, metro trên địa bàn trong ngày bầu cử 15/3.

Theo đó, với hệ thống xe buýt, Thành phố miễn phí vé cho hành khách trên toàn bộ 109 tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, các tuyến xe buýt không trợ giá cũng được áp dụng miễn phí, gồm tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Trong ngày này, hành khách đi Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng được miễn phí vé trên toàn tuyến.

Việc miễn phí vé không chỉ nhằm tạo thuận lợi, kịp thời cho cử tri Thành phố đi bầu cử, mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc khuyến khích người dân thay thế xe cá nhân; giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử. Đồng thời tăng cường sự thuận tiện để người dân tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các điểm bầu cử trên khắp 168 xã phường, đặc khu của TP.HCM.

Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, bố trí nhân sự dự phòng; đồng thời tăng cường điều hành và giám sát trực tuyến qua hệ thống GPS, camera, bảo đảm xe hoạt động đúng lộ trình, xuyên suốt và an toàn.

TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15/3, để tạo thuận lợi cho người lao động thực hiện quyền công dân. (Ảnh minh họa)

Thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động của xe buýt và metro được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo và hệ thống bảng điện tử, để cử tri chủ động lựa chọn thời gian, phương án đi lại phù hợp.

Ngày 15/3, TP.HCM cùng cả nước bước vào ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản hoàn thành đúng nhiệm vụ trọng tâm và đúng tiến độ. TP.HCM cũng kiện toàn Ủy ban bầu cử Thành phố với 13 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội, 42 Ban bầu cử Đại biểu HĐND và 1.306 Ban bầu cử cấp xã phường và thành lập 5.065 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm này, TP.HCM đã hoàn thành hội nghị hiệp thương; công bố danh sách 48 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và 208 người ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM. Danh sách được niêm yết công khai từ ngày 3/2.

Từ ngày 2-12/3, các xã phường sẽ hoàn tất phát thẻ cử tri. Các địa phương liên tục kiểm tra, đối chiếu thông tin với các trường hợp tạm trú, tạm vắng, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng đặc thù khác; bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và không bỏ sót theo quy định của pháp luật.

Metro, xe buýt tại TP.HCM miễn phí vé trong ngày 15/3 để người dân đi bầu cử.

Bên cạnh đó, Thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai bầu cử đúng quy định và tiến độ.

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử TP.HCM, Thành phố đặc biệt chú trọng các khu công nghiệp, khu vực có đông người tạm trú, cũng như những địa điểm đặc thù như bệnh viện, trại giam và cơ sở giáo dưỡng; nhằm đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân và không bỏ sót bất kỳ cử tri nào trên địa bàn.

Mỗi điểm bỏ phiếu tại TP.HCM có thể phục vụ tối đa khoảng 4.000 cử tri. Với những điểm bỏ phiếu có số lượng cử tri đông, các tổ bầu cử sẽ có phương án phân luồng theo từng khung giờ, để tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng lúc.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng xây dựng 3 phương án dự phòng trọng yếu để đảm bảo chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, gồm phương án phòng chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai và các sự cố phát sinh; phương án bảo đảm cung cấp điện liên tục; phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian bầu cử.