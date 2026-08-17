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Xuất bản ngày 17/08/2026 01:50 PM
Xuất bản ngày 17/08/2026 01:50 PM

Top 10 xe MPV bán chạy nhất tháng 7/2026: Cuộc đua thị phần đầy kịch tính

Phân khúc xe MPV tháng 7/2026 tiếp tục ghi nhận sự biến động mạnh mẽ về doanh số giữa các thương hiệu lớn.

Top 10 xe MPV bán chạy nhất tháng 7/2026: Cuộc đua thị phần đầy kịch tính - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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