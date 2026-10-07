Tổng thống Zelensky cảnh báo khẩn, tố Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn

(VTC News) -

Ngày 6/10, trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: “Có thông tin tình báo cập nhật cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn. Các lực lượng vũ trang Ukraine và không quân của chúng tôi sẵn sàng đáp trả trong phạm vi cho phép đối với phương tiện phòng thủ hiện có”.

Ông Zelensky cho biết, lập trường của Ukraine phụ thuộc phần lớn vào những gì đồng minh có thể cung cấp về vũ khí để phòng thủ trước cuộc tấn công mới của Nga.

“Rất nhiều điều phụ thuộc vào đối tác của chúng ta, vào mọi nhà lãnh đạo và mọi quốc gia trên thế giới có khả năng phòng thủ mà chúng ta cần và có thể cung cấp cho chúng ta. Điều vô cùng quan trọng là phải có ý chí chính trị để thực hiện điều đó, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và giữa các đối tác khác của chúng ta”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với “kịch bản thảm họa” sau khi Kiev “mở chiếc hộp Pandora” bằng việc tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga. Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công này không thể làm thay đổi cục diện xung đột, đồng thời cảnh báo các “hành động khiêu khích” của Kiev có thể cản trở thay vì thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Trong những đợt tấn công gần đây, Nga ngày càng nhắm đến trung tâm dữ liệu của Ukraine. Một số nhà cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Ukraine ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tình trạng gián đoạn kết nối.

Ở hướng ngược lại, Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiến công của Moskva. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hơn 51% công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt do cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang sắp kết thúc. “Dù bạn có tin hay không nhưng thực tế là hòa bình đang đến gần hơn”, ông Trump cho hay.

Ông tiếp tục nói: “Chúng ta vẫn chưa chấm dứt được cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tôi đang nỗ lực vì điều đó. Tôi từng nghĩ đó sẽ là vấn đề dễ dàng nhất đối với tôi. Nhưng chúng ta đã chấm dứt 8 cuộc xung đột và điều đó cũng sẽ sớm xảy ra thôi”.