Tổng thống Trump tự thấy xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(VTC News) -

Hôm 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

“Tôi không biết quyết định của họ sẽ thế nào”, ông Trump bình luận về giải Nobel Hòa bình, dự kiến công bố vào ngày 9/10. “Họ nổi tiếng là có thể sẽ không trao giải cho những người như tôi”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông Trump nhiều lần tuyên bố mình xứng đáng nhận được giải thưởng.

“Đã đến lúc rồi. Nhưng lần trước tôi rất vinh dự được nhận giải một cách gián tiếp từ chính người nhận giải, người nói rằng không ai trong lịch sử xứng đáng nhận giải hơn Tổng thống Trump”, ông Trump nói với phóng viên trong Phòng Bầu dục.

Đồng thời, ông nhấn mạnh Ủy ban Giải Nobel Hòa bình sẽ bị “mất uy tín lớn” nếu không trao giải thưởng này cho ông trong năm nay. Ông Trump là một trong số 287 ứng cử viên được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2026.

Trước đó, bà Maria Corina Machado, nhà hoạt động chính trị đối lập người Venezuela đã trao huy chương Nobel Hòa bình năm 2025 của mình cho ông Trump khi bà tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ cho những nỗ lực ở Venezuela.

Tổng thống Trump hy vọng tên ông sẽ được xướng lên khi Ủy ban Nobel công bố người giành giải thưởng của năm nay, dù khả năng đó khó có thể xảy ra khi cuộc xung đột do ông phát động tại Iran vẫn chưa thể giải quyết và tình hình Nga - Ukraine còn bế tắc.