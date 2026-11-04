Tổng thống Trump nói Mỹ không có kế hoạch tấn công Iran

(VTC News) -

Ngày 4/11, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hài lòng với tình hình hiện tại về vấn đề Iran và Washington cũng không có ý định thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai gần.

“Chúng ta dường như đang có được mọi thứ mình muốn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Khi được phóng viên hỏi về những lời ám chỉ mạnh mẽ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng sẽ có một cuộc tấn công vào Iran cuối tuần này, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ vũ khí nếu cần thiết nhưng có thể sẽ không có lý do gì để làm vậy”.

Trong khi đó hôm 2/11, các tờ Wall Street Journal, NewsNation và Fox News dẫn lời quan chức Mỹ đồng loạt đưa tin Washington thực hiện cuộc tập kích vào đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz, sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc nổ súng nhằm vào một máy bay Mỹ.

Theo NewsNation, cuộc không kích của Mỹ nhắm vào hệ thống radar và bệ phóng tên lửa của Iran. Một nguồn tin nói với Fox News rằng, động thái này nhằm đáp trả việc lực lượng Iran khai hỏa vào phương tiện bay của Mỹ nhưng không đồng nghĩa Washington khởi động lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Quan chức Mỹ cũng mô tả hoạt động trên là những cuộc tấn công mang tính “phòng thủ” với mục tiêu ngăn Iran đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Cùng thời điểm, truyền thông đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei chính thức trao quyền cho Chính phủ đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua với Mỹ.

“Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về phương diện này, Lãnh tụ tối cao cũng đã trao một số quyền hạn nhất định cho chính phủ”, ông Pezeshkian cho hay.

Hiện tại, Tổng thống Trump đang tổ chức buổi tiếp đón trong đêm bầu cử tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Ông Trump gặp gỡ thành viên nội các và cố vấn chính trị để cùng theo dõi kết quả bỏ phiếu.