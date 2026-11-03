Trực tiếp: Người Mỹ bỏ phiếu quyết định 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Những cuộc đua Thượng viện đáng chú ý

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Tại Michigan, ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed tập trung chỉ trích chi phí sinh hoạt tăng cao, kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách của mình. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa Mike Rogers nhấn mạnh cuộc đua là cuộc chiến về định hướng và tương lai đất nước, đồng thời chỉ trích đối thủ.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico kêu gọi cử tri đoàn kết để đánh bại giới tỷ phú và giành lại bang, đồng thời chỉ trích đối thủ Ken Paxton cùng tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp hơn 168 triệu USD cho chiến dịch của Paxton. Ngược lại, Paxton nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ lối sống của người dân Texas và cho rằng chính sách của mình sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cử tri.

Tại Alaska, ứng viên Dân chủ Mary Peltola bác bỏ liên quan đến cáo buộc ê-kíp vận động một người trùng tên Dan Sullivan tranh cử nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan mô tả bang này là “tuyến phòng thủ của tự do”, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đua đối với quyền kiểm soát Thượng viện.

Tại Kansas, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton lạc quan trước các kết quả thăm dò và hy vọng trở thành nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang giành ghế Thượng viện kể từ năm 1932.

Tại Maine, ứng viên Dân chủ Troy Jackson vận động tại Portland, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins trong cuộc đua có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện.

Tại South Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews kết thúc chiến dịch bằng cuộc vận động tại Charleston. Cuộc đua trở nên đáng chú ý khi bang này vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, với ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt gần 18 điểm phần trăm năm 2024. Andrews cũng ngầm chỉ trích đối thủ Darline Graham, người được bổ nhiệm vào Thượng viện sau khi anh trai qua đời.