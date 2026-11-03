Trực tiếp: Người Mỹ bỏ phiếu quyết định 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Những cuộc đua Thượng viện đáng chú ý
Tại Michigan, ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed tập trung chỉ trích chi phí sinh hoạt tăng cao, kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách của mình. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa Mike Rogers nhấn mạnh cuộc đua là cuộc chiến về định hướng và tương lai đất nước, đồng thời chỉ trích đối thủ.
Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico kêu gọi cử tri đoàn kết để đánh bại giới tỷ phú và giành lại bang, đồng thời chỉ trích đối thủ Ken Paxton cùng tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp hơn 168 triệu USD cho chiến dịch của Paxton. Ngược lại, Paxton nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ lối sống của người dân Texas và cho rằng chính sách của mình sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cử tri.
Tại Alaska, ứng viên Dân chủ Mary Peltola bác bỏ liên quan đến cáo buộc ê-kíp vận động một người trùng tên Dan Sullivan tranh cử nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan mô tả bang này là “tuyến phòng thủ của tự do”, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đua đối với quyền kiểm soát Thượng viện.
Tại Kansas, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton lạc quan trước các kết quả thăm dò và hy vọng trở thành nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang giành ghế Thượng viện kể từ năm 1932.
Tại Maine, ứng viên Dân chủ Troy Jackson vận động tại Portland, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins trong cuộc đua có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện.
Tại South Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews kết thúc chiến dịch bằng cuộc vận động tại Charleston. Cuộc đua trở nên đáng chú ý khi bang này vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, với ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt gần 18 điểm phần trăm năm 2024. Andrews cũng ngầm chỉ trích đối thủ Darline Graham, người được bổ nhiệm vào Thượng viện sau khi anh trai qua đời.
Các ứng viên tăng tốc vận động trong ngày cuối cùng
Người dân Mỹ đi bỏ phiếu.
Tối 2/11, các ứng viên trên khắp nước Mỹ tổ chức những cuộc vận động cuối cùng nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri. Cuộc bầu cử lần này được xem như một phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump sau hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
Sau chiến dịch vận động dồn dập tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đưa ra thông điệp cuối cùng trước cử tri tại khu vực hồ Reflecting Pool ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông dành khoảng 24 phút nói về các dự án cải tạo tại thủ đô. Tổng thống Trump cũng không tỏ ra quá lạc quan về kết quả bầu cử.
“Vì một lý do nào đó, tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong lần này”, ông Trump nói.
Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa
Cử tri tại nhiều bang của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, nối tiếp hàng triệu người đã tham gia bỏ phiếu sớm. Dữ liệu bỏ phiếu trước ngày bầu cử phần nào cho thấy mức độ tham gia của cử tri so với các kỳ bầu cử trước. Những điểm bỏ phiếu đầu tiên dự kiến đóng cửa lúc 18h (giờ miền Đông).
Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế để kiểm soát Hạ viện và 4 ghế để giành đa số tại Thượng viện. Theo kết quả tổng hợp thăm dò của CNN, đảng này hiện dẫn trước đảng Cộng hòa 9 điểm phần trăm trong khảo sát về lựa chọn đảng của cử tri đối với Quốc hội. Chiến lược phân chia lại địa giới bầu cử của đảng Cộng hòa cũng sẽ được kiểm chứng trong cuộc bầu cử lần này. Đảng này đồng thời phải bảo vệ các ghế Thượng viện tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ phe Cộng hòa.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triển khai khoảng 1.000 nhân viên giám sát tại cả 50 bang. Trong khi đó, lệnh khẩn cấp trên diện rộng nhằm ngăn chặn nhiều biện pháp can thiệp quyết liệt của Bộ Tư pháp đối với các quan chức bầu cử vẫn có hiệu lực sau khi được một tòa phúc thẩm khôi phục.
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Xử lý và bảo mật phiếu bầu qua đường bưu điện thế nào?
Ngày 3/11, bên cạnh hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp, cơ quan Bưu chính Mỹ hoạt động hết công suất để xử lý, quét mã và vận chuyển phiếu bầu qua bưu điện.
Báo động đe dọa đánh bom, máy bay từ Anh hạ cánh khẩn cấp
Chuyến bay của hãng hàng không LOT Polish Airlines khởi hành từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến Warsaw (Ba Lan) phải chuyển hướng hạ cánh do nguy cơ có bom.
Vì sao nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị 'thực phẩm sinh tồn'?
Trước những căng thẳng địa chính trị gia tăng, thời tiết cực đoan và nguy cơ gián đoạn nguồn điện, tấn công mạng, nhiều chính phủ khuyến khích dân chuẩn bị ứng phó.
Khoảnh khắc Iran phá huỷ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, họ theo dõi và phá hủy chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trong không phận eo biển Hormuz.
Tin nhắn cuối cùng của nữ cơ phó Learjet 60 gửi bạn trai trước khi gặp nạn
Nữ cơ phó Nathalia Gadelha Filgueiras nhắn tin cho bạn trai chỉ vài phút trước khi chiếc Learjet 60 gặp nạn, cướp đi sinh mạng của toàn bộ những người trên máy bay.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Sáng 3/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Bình luận