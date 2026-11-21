(VTC News) -

Ngày 20/11, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận những điều kiện mà Washington đưa ra.

“Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận thực chất, chứ không phải một thỏa thuận giả tạo”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Sau đó, ông tiếp tục nhắc lại cam kết mà ông nhiều lần đưa ra: “Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, không bao giờ”.

Sau gần 9 tháng xung đột, Washington và Tehran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về giải pháp ngoại giao. Tổng thống Trump nhiều lần thay đổi quan điểm, khi thì bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh, lúc lại khẳng định Mỹ không cần ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đạt thỏa thuận thực chất với Iran. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, những cuộc tấn công đáp trả giữa hai bên tiếp tục diễn ra, làm gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong tuần qua, Iran mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào các quốc gia láng giềng vùng Vịnh, bao gồm một căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait và nhiều mục tiêu ở Bahrain.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Mỹ ngày 17/11 không kích một địa điểm phóng tên lửa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái của Mỹ và cuộc tấn công nhằm vào các tháp thông tin liên lạc của Iran.

Trước tình hình trên, các quốc gia Arab vùng Vịnh đang tìm cách thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh toàn diện tái diễn.

Một nhà ngoại giao Trung Đông giấu tên tiết lộ với AP rằng các nước trong khu vực đang tận dụng những kênh liên lạc hiện có để tìm kiếm một thỏa thuận có thể duy trì lâu dài.

Theo đó, một phương án đang được xem xét là dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Đổi lại, Iran có thể được nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt, tạo điều kiện nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.