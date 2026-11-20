Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã làm việc với đồng chí Triệu Nguyệt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam, trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với đồng chí Triệu Nguyệt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh.

Về phía tỉnh Vân Nam có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Nguyệt Hà giới thiệu khái quát công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố tổ chức đảng các cấp và thu hút nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, hợp tác giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả trong đào tạo cán bộ, giao lưu nhân tài, hợp tác khoa học, công nghệ và giao lưu thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với đồng chí Triệu Nguyệt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Vân Nam, đồng thời nhấn mạnh những định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thống nhất tại cuộc hội đàm ngày 17/11/2026 ở Thâm Quyến nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng chí cho biết Việt Nam xác định con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trọng tâm phát triển đất nước. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác cán bộ, từ xây dựng đội ngũ có chuyên môn về khoa học, công nghệ đến nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Vì vậy, Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Vân Nam trong những lĩnh vực này.

Trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Triệu Nguyệt Hà tập trung vào 5 nội dung. Trong đào tạo cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ vùng biên giới, Vân Nam chú trọng kết hợp đào tạo tập trung với bồi dưỡng thường xuyên, gắn nội dung học tập với yêu cầu thực tiễn, tăng cường rèn luyện qua tình huống và nhiệm vụ cụ thể. Đối với cán bộ trẻ, tỉnh coi địa bàn cơ sở, vùng khó khăn và biên giới là môi trường quan trọng để thử thách, đánh giá và phát triển cán bộ.

Về phát triển nhân tài, Vân Nam xây dựng quy hoạch 5 năm gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh phân cấp trong tuyển chọn, sử dụng, đánh giá và đãi ngộ, đồng thời phát huy lợi thế ngành nghề và nhu cầu thực tế của địa phương để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh cũng áp dụng các hình thức luân chuyển, liên thông cán bộ giữa khu vực công và khu vực tư nhân, đi đôi với quy định quản lý chặt chẽ.

Đồng chí Triệu Nguyệt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trong hợp tác với Việt Nam, từ năm 2023 đến nay, Vân Nam đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ Việt Nam về xây dựng Đảng, phát triển ngành nghề, hợp tác kinh tế-thương mại, phát triển nông thôn, giảm nghèo và quản lý biên giới.

Trường Đảng Tỉnh ủy Vân Nam cùng các cơ sở đào tạo của tỉnh cũng duy trì giao lưu với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị các tỉnh biên giới Việt Nam. Tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao theo nhu cầu của phía Việt Nam.

Về tổ chức lãnh đạo phát triển khoa học, công nghệ, đồng chí Triệu Nguyệt Hà cho biết Tỉnh ủy Vân Nam đã thành lập Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tỉnh trưởng cùng làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về phát huy vai trò trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh việc đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao hiểu biết về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Trao đổi về những vấn đề phía Vân Nam quan tâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành nghị quyết về công tác cán bộ, đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức; đổi mới đồng bộ các khâu trong toàn bộ quá trình công tác cán bộ, từ tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, luân chuyển và đề bạt.

Đối với hoạt động của đảng viên trên không gian mạng, Việt Nam chú trọng nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, tinh thần nêu gương và đấu tranh với các thông tin xấu, độc.

Về hợp tác giáo dục, đồng chí Hoàng Minh Sơn đánh giá cao kết quả đào tạo giữa hai bên, với khoảng 1.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Vân Nam.

Đồng chí đề nghị tỉnh chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của các trường đại học trong phát hiện, đào tạo và phát triển nhân tài, cũng như cơ chế lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn tỉnh Vân Nam đã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các địa phương biên giới Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Triệu Nguyệt Hà đánh giá cao những trao đổi của Đoàn Việt Nam và khẳng định tỉnh Vân Nam sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các địa phương Việt Nam.