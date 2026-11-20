(VTC News) -

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đưa ra quyết định về khả năng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn mới nhằm vào Iran trong thời gian tới. Tuyên bố này cho thấy Washington có thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại ít nhất đến đầu năm 2027, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai nước đã kéo dài tám tháng.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters trên chuyên cơ trở về Washington sau chuyến công du Trung Quốc, ông Trump được hỏi về khả năng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi sẽ trao đổi về vấn đề này sau khi năm mới bắt đầu. Chúng ta vẫn còn thời gian”.

Ông Trump cũng đưa ra thông điệp tương tự trong hai cuộc phỏng vấn khác. Trả lời Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ nói Washington sẽ xem xét diễn biến tình hình sau ngày 1/1/2027. Trong khi đó, khi trao đổi với Axios và kênh News 12 của Israel, ông khẳng định không vội đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, ông Trump liên tục đưa ra những tín hiệu trái chiều. Có thời điểm, ông đe dọa leo thang các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, nhưng cũng có lúc để ngỏ khả năng giảm bớt các hành động thù địch. Trong khi đó, Washington và Tehran vẫn đang rơi vào thế bế tắc trong những nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trước đó, ông Trump nhiều lần ám chỉ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực giải quyết xung đột với Tehran.

Tuy nhiên, sau khi đảng Cộng hòa thất bại và mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, chính quyền Trump tuần trước tuyên bố tin rằng các biện pháp phong tỏa và trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran đang phát huy hiệu quả.

Trong ngày 19/11, Thượng viện Mỹ, nơi đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát cho đến ngày 3/1, một lần nữa bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Trump trong việc tiến hành xung đột với Iran.

Ông Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng khẳng định ông sẽ không thay đổi quyết định nếu được lựa chọn lại.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng được hỏi về thông tin do CNN đăng tải trong tuần này, cho rằng Iran đang lên kế hoạch kích nổ một quả “bom bẩn” tại Washington.

Tổng thống Mỹ dường như không đánh giá mối đe dọa này ở mức nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu người dân tại thủ đô Washington có nên lo ngại hay không, ông trả lời: “Tôi không nghĩ vậy”.

Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố có những dấu hiệu cho thấy Iran đang nghiên cứu khả năng sử dụng vũ khí sinh học hoặc hóa học, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể.

“Có những dấu hiệu cho thấy Iran đang nghiên cứu các loại khí độc và vũ khí sinh học, bởi chúng tôi đã ngăn chặn họ trong lĩnh vực hạt nhân. Vũ khí hạt nhân giờ đây khó phát triển hơn nhiều. Vì vậy, họ đang xem xét khí độc và vũ khí sinh học, những thứ rất nguy hiểm, cùng nhiều loại vũ khí khác”, ông Trump nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố những cáo buộc này nhằm gieo rắc tâm lý sợ hãi, đồng thời tạo cớ biện minh cho hành động quân sự. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ thông tin do CNN đăng tải, gọi đó là những cáo buộc “vô căn cứ”.