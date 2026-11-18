(VTC News) -

Quân đội Iran cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. (Video: @PressTV/X)

Theo Press TV, lực lượng phòng không thuộc quân đội Iran tiếp tục bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) quân sự MQ-9 Reaper trị giá 30 triệu USD của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo phá hủy một UAV MQ-1 ở phía nam đảo Qeshm thuộc Vịnh Ba Tư. Đây là loại máy bay có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/11, Văn phòng Quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết nước này đã tấn công chiếc MQ-9 bằng hệ thống phòng không do Iran tự phát triển. Hệ thống này được vận hành bởi lực lượng phòng không quân đội tại khu vực đông nam đất nước.

Máy bay không người lái MQ-9A Reaper. (Ảnh: AP)

Theo IRGC, vụ việc xảy ra hôm 17/11 đã nâng tổng số UAV MQ-1 bị lực lượng này bắn hạ lên 18 chiếc. IRGC cũng tuyên bố đã thu giữ nguyên vẹn hàng chục UAV khác của đối phương thông qua các hoạt động tác chiến điện tử.

Press TV cho biết trong các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, lực lượng vũ trang Iran đã gây tổn thất đáng kể cho phi đội MQ-9 Reaper của Mỹ. Điều này được cho là khiến Washington phải quay lại sử dụng UAV MQ-1 nhằm duy trì các hoạt động giám sát và trinh sát trên không.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Iran thông báo lực lượng nước này đã sử dụng UAV tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không Patriot, cùng những bệ phóng UAV và tên lửa của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Iran trong tương lai đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn, không giới hạn về phạm vi địa lý. Các cuộc tấn công đáp trả sẽ nhằm vào cả những bên trực tiếp đối đầu với Iran và các lực lượng hậu thuẫn cho họ.