(VTC News) -

Ngày 20/11, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo một tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi gần cảng Khasab của Oman, trong lúc tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB), IRGC cáo buộc con tàu vi phạm các quy định hàng hải khi tìm cách di chuyển qua tuyến đường không được cho phép với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.

Theo lực lượng này, tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, dẫn đến một vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu. IRGC cho biết sẽ công bố hình ảnh liên quan đến sự cố trong thời gian tới.

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo một tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy. (Ảnh: Anadolu Agency)

IRGC đồng thời cảnh báo mọi hoạt động di chuyển của tàu thuyền tại eo biển Hormuz và vùng Vịnh đều đang được giám sát. Lực lượng này cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc là tàu chở dầu không tuân thủ các quy định hàng hải.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng thông báo nhận được báo cáo về một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực cách cảng Khasab của Oman khoảng 8 hải lý (gần 15 km) về phía Bắc.

Theo UKMTO, tàu chở dầu bị vật thể lạ đánh trúng phần mạn trái mũi tàu. Nhân viên phụ trách an ninh của công ty quản lý tàu sau đó báo cáo về một đám cháy bùng phát trên phương tiện. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân sự cố. UKMTO cũng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nâng cao cảnh giác và kịp thời báo cáo những hoạt động đáng ngờ.