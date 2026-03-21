Tổng thống Putin: Nga là người bạn trung thành của Iran

Theo Điện Kremlin hôm 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo Iran nhân dịp Nowruz (Tết theo lịch Ba Tư) và cho biết Moskva vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran.

Theo Điện Kremlin, ông Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. “Tổng thống Vladimir Putin chúc người dân Iran, bằng những phẩm giá, sẽ vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moskva vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran". Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Nga cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang đẩy toàn bộ Trung Đông đến bờ vực thẳm và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thống Putin cũng lên án việc sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Theo Reuters, từ khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra, mức độ hỗ trợ của Nga dành cho Iran vẫn còn gây tranh cãi. Politico từng đưa tin rằng Moskva đã đề xuất một thỏa thuận trao đổi với Washington: Điện Kremlin sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về Nga. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này, và Điện Kremlin cũng phủ nhận thông tin đó, gọi đây là tin giả.

Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Nga và Iran không bao gồm điều khoản phòng thủ chung, và Nga nhiều lần khẳng định không muốn Iran phát triển bom nguyên tử – điều mà Moskva lo ngại sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên toàn Trung Đông.

Nga gần đây cũng lên án vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của Iran. Người đứng đầu tập đoàn Rosatom cho biết, vụ tấn công tên lửa gần đây vào cơ sở Bushehr cho thấy “sự coi thường trắng trợn” các nguyên tắc an toàn quốc tế. Rosatom đã giúp xây dựng nhà máy và vẫn có nhân sự làm việc tại đây

Giới chức Iran cho biết một loại vũ khí của Mỹ hoặc Israel đã đánh trúng khu vực liền kề Nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Bushehr NPP) hồi đầu tuần này. Tổng giám đốc Rosatom, Aleksey Likhachev, nói rằng cuộc tấn công diễn ra gần tòa nhà dịch vụ đo lường, ở khoảng cách rất gần với tổ máy đang vận hành. Đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận vào khuôn viên cơ sở này kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ–Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.