Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

Iran đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia nằm cách bờ biển Iran khoảng 3.810km, nhưng không tên lửa nào trúng căn cứ, quan chức trên thông báo cho CNN.

Diego Garcia - một sân bay quan trọng cho đội oanh tạc cơ hạng nặng của Mỹ - từ lâu đã đóng vai trò là một cứ điểm quân sự quan trọng ở nước ngoài của Mỹ cho các hoạt động xa tổ quốc.

Tờ Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về nỗ lực tấn công Diego Garcia của Iran.

Reuters dẫn lại tờ báo này cho hay: Một trong các quả tên lửa đã bị lỗi ở trên không. Một chiến hạm Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 để đối phó quả tên lửa còn lại nhưng không rõ việc đánh chặn này có thành công hay không.

Theo Anadolu, vụ phóng này của Iran rất đáng chú ý ở chỗ nó hé lộ thêm về năng lực tên lửa tầm xa của Iran. Khoảng cách từ Iran đến căn cứ Diego Garcia là xa gần gấp đôi giới hạn 2.000km mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố vào tháng trước về giới hạn mà Tehran áp lên kho vũ khí của mình.