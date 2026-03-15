Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga

Theo RT, trong những tháng gần đây, nhiều tàu chở dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone, được cho là do Ukraine thực hiện tại biển Đen và khu vực Địa Trung Hải.

Một tàu chở hàng rời cảng ở biển Đen.

Hôm 14/3, Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết tàu chở dầu Maran Homer với 24 thủy thủ trên tàu bị tấn công gần cảng Novorossiysk của Nga vào đầu ngày.

Theo ông Kikilias, thủy thủ đoàn gồm 10 người Hy Lạp, 13 người Philippines và 1 người Romania, không ai bị thương trong vụ việc. Bộ Hàng hải Hy Lạp cho biết con tàu rời cảng Thessaloniki trước khi bị tấn công bằng “tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV)” khi đang ở cách bờ biển Nga khoảng 14 hải lý.

Công ty sở hữu tàu, Maran Tankers Management Inc, cho biết con tàu dự kiến đi vào cảng của Caspian Pipeline Consortium để nhận dầu thô từ Kazakhstan. Vụ tấn công chỉ gây thiệt hại vật chất nhẹ ở boong tàu và thiết bị trên boong.

Bộ trưởng Kikilias gọi việc tấn công các tàu dân sự treo cờ hoặc thuộc sở hữu của Hy Lạp là “không thể chấp nhận được” và cho biết Athens sẽ gửi đơn phản đối lên cấp Hội đồng Châu Âu.

Tuần trước, tàu chở LNG treo cờ Nga Arctic Metagaz cũng được cho là bị tàu không người lái của Ukraine tấn công tại khu vực trung tâm Địa Trung Hải, ngoài khơi Malta. Toàn bộ 30 thủy thủ Nga trên tàu đã được lực lượng cứu hộ Nga và Malta giải cứu.

Trước đó vào tháng 1, tàu chở dầu Matilda cũng bị drone tấn công tại biển Đen, theo thông báo của công ty dầu khí quốc doanh Kazakhstan KazMunayGas. Con tàu khi đó đang chuẩn bị nhận hàng tại cảng Novorossiysk như một phần hoạt động của dự án Caspian Pipeline Consortium.

Tháng 11 năm ngoái, các drone hải quân của Ukraine cũng từng làm gián đoạn hoạt động của dự án này, vốn có sự tham gia của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như Chevron và ExxonMobil.

Đại sứ Kiev tại Washington khi đó tiết lộ rằng Mỹ đã chính thức phản đối chính phủ Ukraine về vụ tấn công.