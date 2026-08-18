Tổng thống Hàn Quốc xác nhận khả năng tiến hành chiến tranh tổng lực

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 18/8, diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn “Lá chắn Tự do Ulchi (UFS)”, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhắc lại kế hoạch hoàn thành việc chuyển giao quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến từ lực lượng liên hợp do Mỹ dẫn đầu cho Hàn Quốc trong nhiệm kỳ của mình, và nhấn mạnh “nâng cấp toàn diện năng lực tác chiến là điều cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ quốc gia”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại phiên họp Nội các ngày 18/8. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu của ông Lee Jae Myung được xem là dấu hiệu cho thấy ý định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và từng bước thực hiện các cam kết của mình trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ra lệnh giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn, làm dấy lên lo ngại về những ảnh hưởng đến thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy - kiểm soát tác chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân và cho rằng điều đó “tượng trưng cho một tương lai mang tính xây dựng và vững mạnh hơn cho liên minh Hàn - Mỹ”.

Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae Myung cũng tổ chức cuộc họp “Hội đồng An ninh Quốc gia Ulchi” trước cuộc họp Nội các, để xác nhận khả năng tiến hành chiến tranh tổng lực nhằm chuẩn bị cho thời chiến và các thủ tục chuyển đổi sang thời chiến.

Theo ông Lee Jae Myung, sức mạnh quân sự của Hàn Quốc đứng thứ 5 trên thế giới, năng lực công nghiệp quốc phòng đứng thứ 4 trên thế giới, đồng thời, mức chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc gấp 1,4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên. Tổng thống Lee Jae Myung cũng khẳng định “khả năng phòng thủ đất nước của Hàn Quốc về hệ thống vũ khí và quy mô lực lượng thuộc hàng đầu thế giới, cao hơn cả mức độ cần thiết.

Tuấn Nhật (VOV-Tokyo)