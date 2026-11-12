Tin nóng thế giới hôm nay 12/11: Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 12/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông tin Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đột ngột qua đời ở tuổi 66, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt hạn chót để châu Âu cử đại diện tham gia hòa đàm với Nga và việc Nhà Trắng cảnh báo các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể bị xem là hành vi hình sự.

Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66

Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ nước này tại Mỹ Alexander Darchiev đột ngột qua đời ở tuổi 66. Cơ quan ngoại giao Nga xác nhận thông tin trên trang thông tin chính thức nhưng không công bố nguyên nhân cái chết.

Ông Alexander Darchiev

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá ông Darchiev là nhà ngoại giao xuất sắc, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, người đồng nghiệp và hướng dẫn tận tâm, đồng thời là chuyên gia có kiến thức sâu rộng về các vấn đề liên quan đến Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Darchiev dành phần lớn sự nghiệp hoạt động trong một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại nước này, đặc biệt là quan hệ với Bắc Mỹ. Ông Alexander Darchiev đảm nhiệm cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3/2025, kế nhiệm ông Anatoly Antonov, người rời nhiệm sở vào cuối năm 2024.

Hạn chót để châu Âu cử đại diện tham gia hòa đàm Ukraine

Ngày 11/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu các nước châu Âu thống nhất lựa chọn người đại diện tham gia tiến trình đàm phán hòa bình với Nga trước cuối tháng 11. Ông cho rằng quyết định này nên được đưa ra tại cuộc họp ở Berlin (Đức) vào ngày 19/11.

Phát biểu tại Copenhagen (Đan Mạch), ông Zelensky nhấn mạnh châu Âu cần có một đại diện chung được trao đầy đủ thẩm quyền để phát ngôn và đàm phán thay mặt toàn bộ khu vực. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nước Tây Âu chưa có đại diện chính thức tại bàn đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Động thái của nhà lãnh đạo Ukraine diễn ra sau cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), nơi các đại diện châu Âu không có mặt trực tiếp tại bàn thương lượng. Trước đó, phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp riêng với đại diện Ukraine và các nước Pháp, Đức, Italy, Anh cùng Liên minh châu Âu.

Nhà Trắng cảnh báo về điều tra chính quyền Tổng thống Trump

Ngày 11/11, Nhà Trắng cảnh báo các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump do phe Dân chủ tiến hành có thể bị xem là hành vi hình sự và chính những hoạt động điều tra này cũng có thể trở thành đối tượng bị điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông tin được đưa ra trong bức thư của Cố vấn pháp lý Nhà Trắng Will Scharf gửi Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người dự kiến lãnh đạo Ủy ban Giám sát Hạ viện khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp từ tháng 1/2027.

Trong thư, ông Scharf cho biết chính quyền đang theo dõi những lời đe dọa mà các nghị sĩ Dân chủ đưa ra nhằm vào các quan chức hành pháp. Ông cảnh báo việc đe dọa quan chức để ngăn cản họ thực hiện nhiệm vụ công hoặc sử dụng quy trình điều tra nhằm gây sợ hãi có thể vượt qua ranh giới pháp luật.

Bức thư cũng đề cập khả năng việc ban hành trát triệu tập trái pháp luật nhằm tước đoạt các quyền hiến định của công dân có thể cần được điều tra thêm. Nhà Trắng cho rằng một số phát biểu của các nghị sĩ Dân chủ cho thấy ý định sử dụng quyền điều tra để gây sức ép thay vì phục vụ mục tiêu lập pháp chính đáng.