Jensen Huang lại bị tố ngoại tình với cấp dưới, Nvidia sớm thay CEO?

(VTC News) -

CEO Nvidia được cho là từng có quan hệ tình cảm với một nữ lãnh đạo trực tiếp báo cáo công việc cho ông. Trước đó, ông gây chú ý khi liên quan đến mối quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc mà tình báo Mỹ cho là điệp viên. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc.

Theo Bloomberg, Nvidia đang tìm một CEO mới để thay Jensen Huang.

Theo nguồn tin của The New York Times (NYT), mối quan hệ chưa từng được công bố trước đây là giữa ông Huang và bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Hai người, ông Huang (63 tuổi) và bà Powell (48 tuổi) đều đã kết hôn.

Jensen Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với cấp dưới ở Nvidia

Bộ quy tắc ứng xử của Nvidia yêu cầu nhân viên tránh những tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích trong hành vi của mình, bao gồm cả các mối quan hệ cá nhân. Công ty khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra mọi cáo buộc về hành vi sai phạm. Chính sách cấm hoặc hạn chế quan hệ tình cảm giữa cấp quản lý và nhân viên cấp dưới được nhiều tập đoàn áp dụng.

Theo hai nguồn tin từng làm việc tại Nvidia, ông Huang và bà Powell từng bị ghi lại hình ảnh có những cử chỉ thân mật tại khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị của Nvidia hồi tháng 3. NYT cho biết tờ báo chưa trực tiếp xem đoạn video này.

Khi được NYT liên hệ qua điện thoại và hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang trả lời: “Tôi không nghĩ các anh nên trực tiếp trao đổi với tôi về chuyện này”. Sau đó, ông ngắt cuộc gọi.

Nvidia từ chối đưa ra bình luận. Bà Powell cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu cung cấp thông tin từ báo chí. Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong giao dịch ngoài giờ.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và đưa công ty trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vị CEO này liên tục phải đối mặt với nhiều sự chú ý và nghi vấn liên quan đến đời tư.

Tháng trước, NYT đưa tin một nữ lãnh đạo doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với ông Huang bị giới chức Mỹ xác định là nhân vật thuộc mạng lưới tình báo của Trung Quốc. Đầu tháng này, sau khi ông Huang thừa nhận không chung thuỷ với vợ, hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra - do hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz phụ trách.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại ba ủy ban quan trọng của Hạ viện Mỹ cũng yêu cầu ông Huang tham gia buổi báo cáo kín về những tương tác giữa ông và người phụ nữ Trung Quốc được biết đến với tên Alice Huang. Bà Huang chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Mối quan hệ đã được bàn tán trong nội bộ

Theo các nguồn tin của NYT, mối quan hệ giữa ông Huang và bà Powell vốn đã được đề cập và bàn luận trong nội bộ công ty.

Bà Powell gia nhập Nvidia năm 2008. Theo thông tin trên website công ty, bà phụ trách các chương trình ứng dụng công nghệ chip của Nvidia trong lĩnh vực giáo dục đại học và y tế, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y khoa.

Theo hồ sơ LinkedIn, năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh trong lĩnh vực AI. Đến cuối năm 2017, bà trở thành Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế. Bà thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ quốc tế và đại diện Nvidia phát biểu tại nhiều sự kiện.

Tháng 3 vừa qua, bà Powell tham gia GTC - hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia tổ chức tại San Jose. Tại đây, bà trình bày về việc ứng dụng AI nhằm thúc đẩy những đột phá trong lĩnh vực y tế và sinh học.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo Nvidia tổ chức nhiều cuộc họp tại một khách sạn gần địa điểm sự kiện. Theo ba người được thông báo về vụ việc, ông Huang và bà Powell bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật tại khách sạn này. Một người chứng kiến đã dùng điện thoại cá nhân ghi lại sự việc.

Các nguồn tin cho biết đội ngũ an ninh của ông Huang phát hiện người này đang quay phim và sau đó đưa người đó đến một khu vực riêng để làm việc. Nhân viên an ninh được cho là đã đề nghị người quay video ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA).

Ông Huang không phải là CEO duy nhất của một doanh nghiệp Mỹ từng vướng vào mối quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới. Năm 2018, Brian Krzanich đã phải từ chức CEO Intel, nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, sau khi thừa nhận từng có một “mối quan hệ tự nguyện trong quá khứ” với nhân viên công ty.

Một năm sau, McDonald’s cũng sa thải CEO Steve Easterbrook sau khi phát hiện ông vi phạm các quy định nội bộ khi có quan hệ tình dục với nhiều nhân viên. Sau đó, tập đoàn này còn khởi kiện ông Easterbrook.