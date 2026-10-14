(VTC News) -

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình thi hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; đồng thời tiếp nhận ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên gia và chủ thể quyền để đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện đánh giá toàn diện, khách quan và thực chất tình hình thi hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; làm rõ những kết quả đã đạt được, nhận diện những vướng mắc, khoảng trống pháp lý và nguyên nhân. Kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở thực tiễn hết sức quan trọng để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng Dự án Luật Bản quyền tác giả trong thời gian tới.

Hội nghị Tổng kết việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận đầy đủ những kết quả đạt được, nhận diện những vấn đề mới phát sinh và xác định hướng hoàn thiện thể chế trong thời gian tới. Việc xây dựng Luật Bản quyền tác giả độc lập không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước mà còn là nền tảng để bảo vệ giá trị sáng tạo, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường bản quyền chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập quốc tế.