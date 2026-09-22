BTC 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xin lỗi sau sự cố vi phạm bản quyền Gucci

(VTC News) -

Sau khi tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 19/9, phần mỹ thuật của tiết mục Chuyện chàng cô đơn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tiết mục được dàn dựng theo không khí một đám cưới, với điểm nhấn là phần cổng cưới và artwork trang trí phía sau sân khấu. Không lâu sau khi chương trình phát sóng, một số khán giả đăng tải hình ảnh đặt thiết kế này cạnh mẫu thiệp mời của Gucci từ năm 2017 và chỉ ra nhiều nét tương đồng.

Sân khấu tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” bị tố đạo thiết kế thiệp mời của Gucci.

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc artwork được sử dụng trong tiết mục. Một số ý kiến cho rằng mức độ tương đồng khá rõ và ê-kíp mỹ thuật cần kiểm tra kỹ quyền sử dụng trước khi đưa thiết kế lên sân khấu.

“Nhìn là thấy giống rồi, sao khâu kiểm duyệt không phát hiện?”; “Các anh tài không liên quan, vấn đề nằm ở ekip thiết kế và kiểm duyệt”, “Chông gai không thiếu tập nào”... là bình luận của nhiều cư dân mạng.

Ban Tổ chức xin lỗi, nhận trách nhiệm vi phạm

Sau khi tranh luận nổ ra, Ban Tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên tiếng. Theo thông báo, Ban Tổ chức xác nhận “sự cố vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI” trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn.

“Chúng tôi xin xác nhận sự cố vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của nhà Lục Lạc, phát sóng ngày 19/9/2026. BTC xin nhận trách nhiệm cao nhất trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng.

Chúng tôi hiểu rằng, sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu bị vi phạm, mà còn làm tổn hại đến niềm tin của khán giả - những người luôn yêu thương, đồng hành cùng chương trình.

Đặc biệt, BTC vô cùng xin lỗi các anh rài Nhà Lục Lạc, khi những nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của các anh bị ảnh hưởng bởi sai sót từ khâu mỹ thuật và kiểm duyệt của ekip”, ekip chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng.

BTC Anh trai vượt ngàn chông gai nhận trách nhiệm vi phạm bản quyền, xin lỗi thương hiệu và các anh tài.

Ngay sau đó, ê-kíp cho biết đang liên hệ với thương hiệu để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến bản quyền. Phiên bản phát sóng của tiết mục cũng được rà soát, chỉnh sửa phần hình ảnh có liên quan.

Đơn vị sản xuất đồng thời cho biết sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền cho tất cả các tiết mục còn lại của chương trình để đảm bảo không lặp lại bất kỳ sự cố tương tự nào.

Sau thông báo của BTC, Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) Vĩ Khang cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về sai sót trong quá trình nghiên cứu, phát triển và kiểm duyệt thiết kế.

Theo chia sẻ của Vĩ Khang, anh tham khảo mẫu thiệp Gucci năm 2017 khi phát triển artwork cho tiết mục. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, thiết kế cuối cùng vượt quá giới hạn tham khảo và trở thành một phần sao chép khi chưa được cấp quyền sử dụng.

Vĩ Khang gửi lời xin lỗi tới nhà sáng tạo của Gucci, ê-kíp chương trình, các Anh Tài Nhà Lục Lạc và khán giả. Anh đồng thời nhấn mạnh các nghệ sĩ trong Nhà Lục Lạc hoàn toàn không liên quan đến quá trình nghiên cứu và thực hiện thiết kế này.