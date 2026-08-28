Tổng công ty Điện lực miền Nam: Gần 5.000 ca trực đảm bảo điện dịp lễ 2/9

(VTC News) -

Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cung cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9 vào sáng 28/8/2026, Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức yêu cầu các Công ty Điện lực, đơn vị thành viên phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam sẵn sàng thực hiện các phương án nhằm đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động trong dịp Quốc khánh 2/9 và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nỗ trong kỳ nghỉ lễ.

Công ty Điện lực Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra lưới điện trước kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Trọng Trí)

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đặc biệt lưu ý lại các Công ty Điện lực, Điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm rõ thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra các hoạt động của dịp lễ.

Trước đó, để chuẩn bị cung cấp điện phục vụ lễ Quốc khánh 2/9, EVNSPC đã xây dựng phương án đảm bảo điện phục vụ các hoạt động nhằm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công ty Điện lực Tây Ninh kiểm tra lưới điện tại khu vực Đồng Tháp Mười. (Ảnh: Hoàng Danh)

Cụ thể, EVNSPC yều cầu các đơn vị điện lực trên địa bàn không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 (từ 0 giờ 00 ngày 29/8/2026 đến 24h00 ngày 02/9/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, giải trí của các địa phương nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9; thực hiện tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV và 220kV để đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn cho các khu vực quan trọng.

Đội ngũ Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý thông tin của khách hàng xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây ngăn ngừa nguy cơ sự cố, vị trí mất an toàn chạm chập gây cháy nổ.

Riêng đối với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), các đơn vị duy trì điều kiện bảo đảm ATVSLĐ - PCCN tại nơi sản xuất, công trình, nhà máy; củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.