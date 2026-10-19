Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu

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Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp bằng tên lửa của Nga Loạt trận tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Tin nóng thế giới hôm nay 19/10: Ông Zelensky tuyên bố tái tranh cử Tổng hợp tin tức thế giới ngày 19/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Tổng thống Ukraine tái tranh cử và đề xuất họp ba bên về xung đột Nga - Ukraine.

Nga - Mỹ bắt tay, Tổng thống Zelensky phản ứng gây bất ngờ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Mỹ đứng về phía Nga sẽ là một “sai lầm" nhưng khẳng định vẫn coi Tổng thống Donald Trump là đồng minh.

Việt Nam và Thụy Sĩ quyết tâm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại Sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, nhiều cơ hội hợp tác được mở ra giữa hai nước.