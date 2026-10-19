Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu

(Nguồn: vietnamplus)
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Loạt trận tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 19/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Tổng thống Ukraine tái tranh cử và đề xuất họp ba bên về xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Mỹ đứng về phía Nga sẽ là một “sai lầm" nhưng khẳng định vẫn coi Tổng thống Donald Trump là đồng minh.
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