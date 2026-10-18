Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Thụy Sĩ dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Guy Parmelin trên cương vị Tổng thống Thụy Sĩ. Trước đó vào năm 2019, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu, ông Guy Parmelin đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Gần đây nhất, trong chuyến công tác Mỹ vào tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.