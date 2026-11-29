(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025; đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (06/8/1976 - 06/8/2026), đặc biệt là các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tháng 9/2026, góp phần tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Anutin Charnvirakul trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn nữa; cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an toàn thực phẩm; cho biết kim ngạch thương mại song phương đã tiệm cận mục tiêu 25 tỷ USD và mong muốn hai nước hướng tới mục tiêu mới cao hơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, tháo gỡ các rào cản đối với thương mại và đầu tư.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quan tâm, ủng hộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031, đưa các thỏa thuận và cam kết cấp cao đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đề nghị thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai nước hướng tới mục tiêu mới về kim ngạch thương mại song phương; khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và chủ trì ACMECS năm 2028, đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hợp tác tiểu vùng Mekong, mở ra những cơ hội mới về kết nối và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo đối với Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 9/2026; đồng thời chuyển lời của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.