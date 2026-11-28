(Nguồn: vietnamplus)
Link: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-tiec-chieu-dai-chao-mung-thanh-cong-cac-hoi-nghi-cap-cao-clmv-12-va-acmecs-11-post1151165.vnp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp Thủ tướng sang dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam.
Nhà Lãnh đạo CLMV thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mekong.
Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và kỳ vọng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.
Hội nghị CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 phương châm lớn nhằm thúc đẩy hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Việt Nam chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động của hiệp định, tăng cường kết nối doanh nghiệp và định hình các định hướng hợp tác mới.
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