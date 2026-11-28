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Kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm phát triển tiểu vùng Mekong Nhà Lãnh đạo CLMV thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mekong.

Phó Thủ tướng Lào: Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực tại các diễn đàn quốc tế Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và kỳ vọng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.

Thủ tướng đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác CLMV trong giai đoạn mới Hội nghị CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 phương châm lớn nhằm thúc đẩy hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.