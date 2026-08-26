Chiều tối 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá sự hiện diện của Chủ tịch FIFA tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Ông Gianni Infatino đánh giá cao thành tích của các đội tuyển U23 giành huy chương Đồng giải vô địch Bóng đá châu Á, đội tuyển U17 nam Quốc gia giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 Thế giới và các đội tuyển Bóng đá quốc gia ở các cấp độ đều giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch Châu Á...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch FIFA tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không chỉ trên phương diện chuyên môn mà còn có ý nghĩa về đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa FIFA và Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.