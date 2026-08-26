Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan

(VTC News) -

Chiều 26/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom đến Hà Nội, bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú, Ban Tổng Thư ký và lãnh đạo các phòng chức năng VFF có mặt tại sân bay đón đoàn.

Thay mặt lãnh đạo VFF, ông Trần Quốc Tuấn tặng hoa chào mừng người đứng đầu FIFA trở lại Việt Nam. Tại đây, ông Gianni Infantino gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch VFF, đồng thời trao đổi với Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đón chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở sân bay. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, Chủ tịch và Tổng Thư ký FIFA tham gia một số hoạt động tại Hà Nội trong chiều 26/8. Buổi tối cùng ngày, ông Infantino sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của Chủ tịch FIFA. Trước đó, vào tháng 2/2018, ông từng đến Việt Nam làm việc với các cơ quan chức năng và thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong những năm gần đây, ông Gianni Infantino nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện lớn của bóng đá Đông Nam Á. Tháng 12/2021, ông đến Singapore tham dự lễ khai mạc AFF Cup. Đến tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA trực tiếp theo dõi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat, sau đó tham gia lễ trao huy chương.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp đón Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA. (Ảnh: VFF)

Việc hai lãnh đạo cao nhất của FIFA có mặt tại Hà Nội diễn ra trong thời điểm đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Hai bàn thắng của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế đáng kể trước màn tái đấu.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.