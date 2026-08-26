Kakana sút hỏng phạt đền, tuyển Việt Nam thoát bàn thua thứ hai

(VTC News) -

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thoát khỏi bàn thua thứ hai khi Kakana Khamyok của Thái Lan sút hỏng quả phạt đền ngay đầu hiệp hai.

Phút 46, tuyển Thái Lan tổ chức tấn công và Kakana Khamyok xâm nhập vòng cấm Việt Nam. Trong nỗ lực truy cản, Phạm Xuân Mạnh tác động từ phía sau khiến tiền vệ đội khách ngã xuống. Trọng tài Ahmed Eisa Mohamed Darwish lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Đây là cơ hội rất lớn để Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0 trong trận lượt về, qua đó san bằng tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Kakana Khamyok nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền. Cầu thủ Thái Lan lấy đà chậm và tỏ ra khá bình tĩnh trước khi dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách.

Video: Kakana Khamyok đá hỏng cú phạt đền.

Pha đá hỏng phạt đền giúp tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua thứ hai ở thời điểm nhạy cảm. Trước đó, Thái Lan đã có bàn mở tỷ số và bước vào hiệp hai với mục tiêu tiếp tục gây sức ép nhằm xóa bỏ bất lợi sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala.

Nếu Kakana thực hiện thành công quả 11m, tổng tỷ số của hai lượt trận sẽ trở về thế cân bằng, đồng thời lợi thế tâm lý nghiêng đáng kể về phía đội tuyển Thái Lan.

Đáng chú ý, trọng tài điều khiển trận chung kết lượt về là ông Ahmed Eisa Mohamed Darwish, người UAE. Theo thống kê của Transfermarkt, vị trọng tài này từng thổi 54 quả phạt đền trong 112 trận cầm còi.

Con số trên tương đương trung bình khoảng 0,48 quả phạt đền mỗi trận, tức khoảng hai trận ông Darwish điều hành lại xuất hiện một tình huống đá 11m.

Việc Kakana bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giữ được lợi thế về tổng tỷ số trong thời điểm Thái Lan đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm màn ngược dòng tại Mỹ Đình.