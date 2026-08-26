Trực tiếp họp báo Việt Nam 2-2 Thái Lan: HLV Kim Sang-sik ăn mừng vô địch

Trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội),đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong tình thế 2 lần bị đối thủ dẫn trước ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 4-2 sau 2 lượt trận. (Ảnh: Đắc Huy)

Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước, khiến đội tuyển Việt Nam trải qua những phút đầy khó khăn và căng thẳng. Yotsakon Burapha và Wanchai Jarunongkran là 2 cầu thủ ghi bàn thắp hy vọng cho đội tuyển xứ chùa vàng.

Tuy nhiên, cũng chính các cầu thủ Thái Lan tự dập tắt hy vọng lật ngược tình thế. Thủ môn Chatchai Bootprom và chính Wanchai phản lưới giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng.