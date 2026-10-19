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Xuất bản ngày 19/10/2026 10:09 PM
Xuất bản ngày 19/10/2026 10:09 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen

Tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen - một trong những trường đại học đầu tiên tại Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-chinh-sach-tai-dai-hoc-copenhagen-post1142978.vnp

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