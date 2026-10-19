Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen

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Thủ tướng Pháp chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10 Tổng thống Emmanuel Macron từ chối lời đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ, trong khi Thủ tướng yêu cầu áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn bạo loạn lan rộng.

Khoảnh khắc tên lửa liên tục dội xuống Kiev trong đêm, tưởng chừng như 'tận thế' Đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Ukraine khiến cả Kiev rung chuyển và nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch Nhà vua Đan Mạch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng thành viên Hoàng gia và nguyên thủ nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.