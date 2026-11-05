Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long

Sáng 5/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; các Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của xã Châu Thành đã từng bước ổn định, thông suốt. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tiếp ngay tại xã, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân.

Trong thời gian qua, tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế ở xã Châu Thành được phát huy thông qua nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương. Tiêu biểu là mô hình “Sinh kế bền vững - Hộ dân cùng phát triển” đã giới thiệu việc làm cho 55 lao động, hỗ trợ 71 hộ tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm.

Ấp Đa Lộc là địa bàn trung tâm của xã Châu Thành, có diện tích tự nhiên 1,36 km2, với 709 hộ, 3.066 nhân khẩu; đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó, trong đó có 557 người dân tộc Khmer và 214 người dân tộc Hoa. Hiện nay, ấp Đa Lộc còn 6 hộ nghèo, chiếm 0,85% và 14 hộ cận nghèo, chiếm 1,97%.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học ở trong ấp được vận động đến trường; các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành ngày càng được quan tâm chăm lo và phát huy.

Điểm nổi bật của địa phương là sự giao thoa, hòa quyện các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, thể hiện qua nghệ thuật Đờn ca tài tử, múa Chhay-dăm, đua ghe Ngo và các lễ hội truyền thống. Các nghệ nhân ưu tú cùng những di tích lịch sử cấp tỉnh như Cổ Tông Miếu, chùa Champa Bôrây, chùa Hang đã góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Ngày hội năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lời dạy của Người đặt ra trách nhiệm lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những giá trị văn hóa, tinh thần, đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để sự đoàn kết ấy ngày càng bền vững. Bởi vậy, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và bà con nhân dân quan tâm vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất. Trong đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo cơ hội để bà con các địa bàn gặp gỡ, hiểu biết và giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, trước hết bằng việc chăm lo những người đang nắm giữ, thực hành di sản. Cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp. Quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học và thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản.

Đại diện ấp Đa Lộc báo cáo tại ngày hội.

Đối với văn hóa Khmer, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tiếp tục quan tâm tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và các không gian sinh hoạt truyền thống. Việc bảo tồn phải tôn trọng vai trò chủ thể của đồng bào, tham khảo ý kiến của chư tăng, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa.

“Với chùa Champa Bôrây và các di tích trên địa bàn, cần gìn giữ giá trị lịch sử, kiến trúc, sự tôn nghiêm, đồng thời phát huy ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước và tình nghĩa đồng bào. Phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của di sản, có khả năng tiếp nhận và có niềm say mê tiếp nối”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Toàn cảnh ngày hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm ấp, phum sóc phải là nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau; có bất đồng thì cùng trao đổi, hòa giải trên cơ sở tình nghĩa và pháp luật. Đồng thời văn hóa ứng xử cũng phải được thể hiện trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong mỗi người cần có trách nhiệm với lời nói, thông tin mình chia sẻ; không xúc phạm, kỳ thị, gây tổn thương hay chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc đến việc giữ lời hứa với dân. Chính những hành vi cụ thể ấy tạo nên môi trường văn hóa và bồi đắp niềm tin xã hội.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Cần quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình khó khăn và bà con ở địa bàn xa trung tâm. Rà soát cách sử dụng nhà văn hóa, thư viện, sân chơi và các không gian sinh hoạt hiện có; bố trí hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân, có người hướng dẫn và duy trì thường xuyên. Khuyến khích các câu lạc bộ đọc sách, văn nghệ, thể thao, học chữ và tìm hiểu văn hóa truyền thống.

“Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mở rộng cánh cửa các thiết chế văn hóa, đưa hoạt động văn hóa đến gần dân hơn. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của mình, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng. Đặc biệt, phải dành không gian cho người trẻ sáng tạo, để các em vừa tiếp nhận di sản, vừa góp thêm những giá trị mới bằng tài năng và cách biểu đạt của thế hệ mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng quà cho các gia đình tiêu biểu xã Châu Thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong củng cố tình đoàn kết từ cơ sở. Trong đó, Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua sinh hoạt cộng đồng, cần lắng nghe cả những ý kiến khác nhau, phát hiện sớm những vướng mắc trong quan hệ xóm giềng để cùng tháo gỡ thấu đáo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, sức thuyết phục của công tác vận động bắt nguồn từ sự chân thành, công bằng và những việc làm có ích cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các vị chức sắc, chức việc, chư tăng và người có uy tín tiếp tục phát huy ảnh hưởng tốt đẹp của mình trong giáo dục đạo đức, khuyến học, hòa giải, hoạt động thiện nguyện và kết nối các cộng đồng.

Cùng với đó, chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng và tạo điều kiện để các vị chức sắc, chức việc, chư tăng đóng góp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những sáng kiến chung giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo cần được khuyến khích, để tình đoàn kết ngày càng sâu bền qua những công việc cùng làm, những trách nhiệm cùng chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang.

Để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong mỗi khu dân cư nên cùng lựa chọn một số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình: chăm lo một gia đình neo đơn, giúp một em nhỏ có nguy cơ bỏ học, duy trì một lớp truyền dạy văn hóa, gìn giữ một di tích hoặc một không gian sinh hoạt chung.

Đặc biệt khi tổ chức ngày hội cần dành thời gian để người dân gặp gỡ, trò chuyện, giới thiệu nét đẹp văn hóa và bày tỏ nguyện vọng; bảo đảm trang trọng, đầm ấm, tự nguyện, tiết kiệm. Đồng thời cần biểu dương những người tận tụy, những việc làm bình dị mà có ích, khơi dậy tinh thần làm việc tốt trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã dự lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hoá ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long.

Việt Cường (VOV)