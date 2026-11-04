Đề nghị Airbus lập trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành, Gia Bình

(VTC News) -

Chiều 4/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus, nhân dịp kỷ niệm 40 năm tập đoàn hàng không vũ trụ này hiện diện tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Airbus trong 40 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp máy bay thương mại và vệ tinh quan sát.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, với thị trường hơn 100 triệu dân, nhu cầu đi lại ngày càng tăng cùng việc triển khai các dự án sân bay lớn như Long Thành, Gia Bình, Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh ngành công nghiệp hàng không.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Airbus hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam thực hiện những hợp đồng cung cấp máy bay, đáp ứng nhu cầu mở rộng đội bay và khai thác các đường bay mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng mong muốn Airbus đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an toàn bay và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Thủ tướng đồng thời đề nghị Airbus thúc đẩy để Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp châu Âu mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm triển khai các dự án lớn, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp - (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Về phía Airbus, ông Wouter van Wersch cho biết hiện có 230 máy bay Airbus đang hoạt động tại Việt Nam và dự kiến có thêm 220 máy bay được đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Theo ông Wouter van Wersch, việc Việt Nam đầu tư phát triển các sân bay Long Thành, Gia Bình cùng hệ sinh thái hàng không đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo Airbus bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác không chỉ trong cung cấp máy bay mà còn ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Wouter van Wersch tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong những thập kỷ tới.