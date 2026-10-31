Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên

Đến dự và phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu rõ, Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn.

Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 1831 tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; Thái Nguyên cũng là vùng đất in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời căn dặn của Người về việc ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên giàu có, phồn thịnh luôn là nguồn động viên và mục tiêu phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Thái Nguyên đã tạo lập nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển rộng lớn hơn sau hợp nhất.

Trong thực tiễn thời gian qua, không gian mới đó đã tạo ra động lực mới và được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển. Và trên hết, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân đã trở thành nền tảng để Thái Nguyên vươn lên trong giai đoạn mới, xây dựng tỉnh Thái Nguyên “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, là một cực tăng trưởng, hướng đến Thái Nguyên là Thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tỉnh Thái Nguyên và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới trên nền tảng gắn bó lịch sử và sự đoàn kết của các dân tộc anh em trên vùng đất Việt Bắc.

Qua đó, năng lực công nghiệp, đô thị, văn hóa, giáo dục và y tế có điều kiện kết nối với tiềm năng rừng, hồ, nông nghiệp đặc sản và di sản văn hóa. Giá trị của sự hợp nhất được khẳng định bằng khả năng bổ sung thế mạnh cho nhau, để những vùng còn khó khăn cũng có thêm cơ hội phát triển.

Từ dấu mốc 195 năm, hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn, cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những quyết định hôm nay về đất đai, hạ tầng, giáo dục và môi trường sẽ định hình cuộc sống nhiều thế hệ con cháu mai sau.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn; củng cố niềm tin bằng chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Toàn tỉnh phải tạo sự thống nhất trong hành động, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung. Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao; bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện. Phân cấp phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ người làm đúng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy. Các mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được Nhân dân giám sát.

Nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, phải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Hợp tác với các tập đoàn quốc tế cần mở thêm cơ hội đào tạo kỹ sư, phát triển nhà cung ứng và nghiên cứu tại địa phương”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng Bác Hồ tặng tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thái Nguyên tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Trong đó, đầu tư hạ tầng phải giúp kết nối vùng sản xuất, cơ sở đào tạo với thị trường, đồng thời đưa dịch vụ thiết yếu đến gần người dân vùng xa. Cùng với đó cần lựa chọn công trình theo hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, khắc phục đầu tư dàn trải.

Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ. Đặc biệt, bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc là trách nhiệm đối với cả địa phương và vùng hạ du. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần dành không gian trữ nước, chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở; kiểm soát khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Những tài sản tự nhiên đã hình thành qua hàng nghìn năm phải được gìn giữ trong mọi quyết định phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh cần giữ gìn văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: “Danh xưng ‘Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà’ là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè. Uy tín ấy phải được bảo đảm bằng chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, sản phẩm an toàn và sự tin cậy trên thị trường. Tỉnh cần hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ; phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác. Tôi mong những cuộc gặp tại đây được tiếp nối bằng hợp đồng tiêu thụ, chương trình hợp tác và những tuyến du lịch hoạt động quanh năm, kết nối vùng chè với ATK, hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Hãy đưa trà Việt đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, bằng những trải nghiệm chân thực. Tổ chức Festival phải văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, để người dân được tham gia và hưởng lợi. Sức lan tỏa của lễ hội cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn của người dân làm chè sau mỗi kỳ tổ chức”.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thái Nguyên tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, bồi đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Tăng trưởng công nghiệp phải đi cùng nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống cho công nhân; phát triển vùng cao phải bắt đầu từ khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, học nghề và việc làm.

Trong đó, ưu tiên trẻ em vùng khó khăn được học tập đầy đủ, được đào tạo nghề và trang bị kỹ năng cần thiết. Đồng bào giữ rừng, gìn giữ di sản cần có sinh kế ổn định và được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình bảo vệ. Quan tâm người có công, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự phồn thịnh của Thái Nguyên phải hiện diện trong đời sống của đồng bào ở cả vùng đô thị, vùng cao và vùng căn cứ cách mạng.

Nhấn mạnh việc 5 năm nữa Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh, hướng tới dấu mốc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao. Đồng thời mong các thế hệ hôm nay tiếp nối xứng đáng công sức của cha ông, để thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền kinh tế có năng lực sáng tạo, những cánh rừng và nguồn nước được gìn giữ, một đời sống văn hóa giàu bản sắc và cơ hội vươn lên bằng tài năng, lao động và sự nỗ lực của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc, Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cho tỉnh Thái Nguyên bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là trách nhiệm tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình 195 năm xây dựng, phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Điểm nhấn của Chương trình là trường đoạn nghệ thuật “Thái Nguyên - Mạch nguồn lịch sử”, tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ; khắc họa truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, đặc biệt là những màn trình diễn tôn vinh văn hóa trà, góp phần khắc họa bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp của đất và người Thái Nguyên, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Việt Cường (VOV)