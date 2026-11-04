Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới

(VTC News) -

Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo các Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Nguyễn Quang Phúc.

Ông Hoàng Quốc Thưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng TP Hải Phòng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Hoàng Quốc Thưởng.

Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Trần Văn Sơn và ông Lê Xuân Trường.

Ông Lê Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.

Cũng trong chiều nay, nhiều xã cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, luân chuyển, chỉ định cán bộ lãnh đạo cấp xã.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Phạm Tuấn Anh.

Tại xã Kiến Thụy, Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định điều động và chỉ định ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Lưu Văn Thụy.

Tại xã Nghi Dương, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Lưu Văn Thụy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Khắc Lịch giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân

Tại xã Tân Trường, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động và chỉ định ông Vũ Khắc Lịch - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.