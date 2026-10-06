Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latin đầu tiên công nhận nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.